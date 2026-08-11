MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έδωσαν τα χέρια ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το “Παλατάκι”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την επίτευξη συμφωνίας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την παραχώρηση της χρήσης του PAOK Sports Arena επιβεβαιώνει η πλευρά του ΑΣ ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος σε μία σημαντική εκκρεμότητα για το μπασκετικό τμήμα.

Σύμφωνα με το sdna.gr, η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει διάρκεια ενός έτους και εξασφαλίζει στην ΚΑΕ τη χρήση του ιδιόκτητου κλειστού του συλλόγου για τις αγωνιστικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

Παράλληλα, καθορίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ προς τον Ερασιτέχνη, με την απόδοση όλων των ποσοστών που προβλέπει η νομοθεσία και αφορούν τη χρήση του σήματος, τα έσοδα από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εντάσσονται και τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο PAOK Sports Arena. Η ΚΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των παρεμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές στα αποδυτήρια, τα lounge, το σύστημα πυρόσβεσης και τα καθίσματα.

Οποιαδήποτε επιπλέον εργασία προγραμματιστεί στο μέλλον θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από την ΚΑΕ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας διαμορφώνεται πλέον ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας για τη χρήση και τη βελτίωση του “Παλατακίου”.

ΑΣ ΠΑΟΚ ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κιλκίς: Εκτροχιασμός βαγονιού που μετέφερε καύσιμα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ειδομένης

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Ο Σταύρος Θεοδωράκης με τους “Πρωταγωνιστές” στον ΣΚΑΪ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Πελώρια δεξαμενή με 4,5 εκατ. λίτρα βενζίνης τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση στη Λιβύη – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Κολομβία: Εικόνες “αποκάλυψης” μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – Πάνω από 100 νεκροί, έρευνες για εγκλωβισμένους

ΔΙΕΘΝΗ 50 λεπτά πριν

Τουρκία: Γιαγιά πέθανε αγκαλιά με τον 4χρονο εγγονό της στο σπίτι του που είχε πιάσει φωτιά – Έσωσε πρώτα το άλλο εγγονάκι της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Την Τετάρτη η κηδεία του Στέλιου Ράμφου – Η παράκληση της οικογένειάς του