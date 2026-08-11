Έδωσαν τα χέρια ΑΣ και ΚΑΕ ΠΑΟΚ για το “Παλατάκι”

Την επίτευξη συμφωνίας με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για την παραχώρηση της χρήσης του PAOK Sports Arena επιβεβαιώνει η πλευρά του ΑΣ ΠΑΟΚ, βάζοντας τέλος σε μία σημαντική εκκρεμότητα για το μπασκετικό τμήμα.

Σύμφωνα με το sdna.gr, η συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει διάρκεια ενός έτους και εξασφαλίζει στην ΚΑΕ τη χρήση του ιδιόκτητου κλειστού του συλλόγου για τις αγωνιστικές και λειτουργικές ανάγκες της ομάδας.

Παράλληλα, καθορίζονται οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ προς τον Ερασιτέχνη, με την απόδοση όλων των ποσοστών που προβλέπει η νομοθεσία και αφορούν τη χρήση του σήματος, τα έσοδα από τα εισιτήρια και τις διαφημίσεις.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εντάσσονται και τα έργα αναβάθμισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο PAOK Sports Arena. Η ΚΑΕ αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των παρεμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι αλλαγές στα αποδυτήρια, τα lounge, το σύστημα πυρόσβεσης και τα καθίσματα.

Οποιαδήποτε επιπλέον εργασία προγραμματιστεί στο μέλλον θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣ ΠΑΟΚ, ενώ η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από την ΚΑΕ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας διαμορφώνεται πλέον ένα ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας για τη χρήση και τη βελτίωση του “Παλατακίου”.