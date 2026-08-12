Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Νέα Πέραμο

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να από απομακρυνθούν από τις περιοχές Τόλκα, νεράκι και Λουτρόπυργος και να κατευθυνθούν μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού προς Νέα Πέραμο

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος έχουν κινητοποιηθεί τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι λόγω της φωτιάς οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην περιφερειακή Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος του οικισμού Νεράκι.