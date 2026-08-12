ΠΑΣΟΚ: Ο Αλ. Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους

Με αιχμές σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην ιστοσελίδα Ιn.gr και σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι «είναι πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του. Σήμερα τάχα αποστρέφεται, αυτό που ανήγαγε σε επιστήμη με αποκορύφωμα όταν έστειλε χωρίς στοιχεία στη δικαιοσύνη τους πολιτικούς του αντιπάλους».

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής η συγκεκριμένη στάση του επικεφαλής της ΕΛΑΣ απέναντι στη δικαιοσύνη, όταν ήταν πρωθυπουργός, «υπήρξε μάλιστα, όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, πρότυπο και για τον κ. Μητσοτάκη, που έχει δώσει ρεσιτάλ επιθέσεων στους θεσμούς και το κράτος δικαίου». «Τόσο ίδιοι, γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κ. Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν» προσθέτει, ενώ τονίζει την «αφωνία του μπροστά στη διαπιστωμένη διαφθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, γιατί δεν έχει σχολιάσει το νέο σκάνδαλο με τα “Σπιτάκια Ανακύκλωσης”; Φοβάται να στεναχωρήσει τα συμφέροντα που θίγονται ή υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό;».

«Δεν επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, λέει ο εμπνευστής, οργανωτής και εντολέας της επιχείρησης λάσπης προς τη δημοκρατική παράταξη, που εκτελούν με χαρά συγκεκριμένα ακροδεξιά ΜΜΕ. Για τον κ. Τσίπρα, εξάλλου, η ακροδεξιά ήταν πάντα χρήσιμη είτε συγκυβερνώντας μαζί της είτε ποντάροντας στις ψήφους των Χρυσαυγιτών στη Βουλή», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Σημειώνει ότι με τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας, είναι αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών και τονίζει: «Ο κ. Τσίπρας με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα “δημοκρατικά συνέδρια” στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;».

«Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι service στα συ