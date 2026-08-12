Μπαλί: Φέρι μποτ τυλίχθηκε στις φλόγες εν πλω – Επιβάτες έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, συγκλονιστικά βίντεo

Δραματικά βίντεο έρχονται από την Ινδονησία και τη διάσωση 130 επιβατών φέρι μποτ που έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, όταν πλοίο της γραμμής έπιασε φωτιά εν πλω.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Μπαλί της Ινδονησίας και πήρε φωτιά ανοικτά της Λόμποκ. Συγκεκριμένα, το φέρι μποτ KM Putri Yasmin αναχώρησε από την Πανταγκμπάι του Μαλί κι είχε προορισμό τη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στο Μπαλί, ο Ι Γκουστί Λάναγκ Ουισουανάντα, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Putri Yasmin Terbakar di Perairan Selat Lombok,



Proses Evakuasi Penumpang dibantu KMP Port Link 2 milik PT ASDP Indonesia Ferry yg saat kejadian berada di jalur yg sama.



Rabu, 12 Agustus 2026 pic.twitter.com/cQSiXFCk5I August 12, 2026

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας διάσωσης στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, ο Μοχάμαντ Χαριγιάντι, δήλωσε πως το συμβάν στο στενό του Λόμποκ άρχισε να εκτυλίσσεται στις 04:39 (τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 23:39 ώρα Ελλάδας).

Hey kalo kalian punya kenalan yg nyebrang Bali-Lombok pake ferry PUTRI YASMIN semalem please check on them, the fleet caught on fire and most passengers have to jump out then rescue by other ferry! Many passenger still float in the ocean. Semoga kerabat kalian dalam kondisi aman,… https://t.co/HJst3XAEzb pic.twitter.com/D3nYW5bUq0 August 12, 2026

Ο αξιωματικός τόνισε πως αναπτύχθηκαν πάνω από 200 μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας στην περιοχή για την επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών.

Στο φέρι επέβαιναν τουλάχιστον 114 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, με βάση το δηλωτικό επιβατών και φορτίου, διευκρίνισε ο Χέρι Ουιγιάντο, αξιωματούχος στο λιμάνι Πανταγκμπάι του Μπαλί, στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas.

🚨 BREAKING



KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok, Rabu (12/8) dini hari.



Kapal membawa 131 orang. Sementara 35 penumpang telah dievakuasi ke KMP Salindo dan KMP Port Link.



Data masih berkembang. #BreakingNews #SelatLombok pic.twitter.com/vIwtXq8aDt — Framedaily.id (@framedaily_id) August 12, 2026

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, οι αρχές είχαν απομακρύνει 33 επιβάτες.

Το Kompas πάντως ανέφερε ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

Δεν είναι σαφής η αιτία της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στο πλοίο ως αυτό το στάδιο.