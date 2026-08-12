Στέλιος Ράμφος: Πλήθος κόσμου και βουβός πόνος στην κηδεία του σπουδαίου φιλόσοφου – Εικόνες

Βουβός πόνος και συγκίνηση επικρατούν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, όπου συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι των γραμμάτων και εκπρόσωποι της πολιτικής και κοινωνικής ζωής αποχαιρετούν σήμερα (12/08) τον Στέλιο Ράμφο.

Ο σπουδαίος φιλόσοφος, στοχαστής και συγγραφέας «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πνευματικό αποτύπωμα και ένα πολυσχιδές συγγραφικό έργο.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται παρουσία πλήθους κόσμου, ενώ, από νωρίς στον Ιερό Ναό άρχισαν να καταφθάνουν πρόσωπα που θέλησαν να πουν το δικό τους τελευταίο «αντίο» στον διανοούμενο που επί δεκαετίες συμμετείχε ενεργά στον δημόσιο πνευματικό διάλογο.

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