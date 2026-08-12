ΑΕΚ-ΟΦΗ 2-2 (4-5 πέναλτι): Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Super Cup κι έγραψαν ιστορία

Ασύλληπτη ματσάρα στο Παγκρήτιο για το Superbet Super Cup Ελλάδας.

ΑΕΚ και ΟΦΗ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να επικρατεί με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι.

Το ματς:

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα των πρώτων 45’, μετουσιώνοντας την ανωτερότητά της σε προβάδισμα με γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38’, που ήταν και το γκολ που χώριζε τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Πέρα από το τέρμα του Σέρβου επιθετικού, η «Ένωση» απειλούσε κυρίως από στατικές μπάλες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε το σκηνικό. Η ΑΕΚ έχασε καλές στιγμές με Γιόβιτς αλλά και τον νεοεισελθόντα Λόβρο Μάγιερ, που δεν πρόλαβε να νικήσει σε τετ-α-τετ τον Νίκο Χριστογεώργο. Έτσι, ο ΟΦΗ… άρπαξε την ευκαιρία. Αρχικά, ισοφάρισε σε 1-1 με καταπληκτικό συνδυασμό και όμορφο τελείωμα του Θανάση Ανδρούτσου στο 69’, ενώ εννιά λεπτά αργότερα ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό με καταπληκτική κεφαλιά του Κωνσταντίνου Κωστούλα, τέρμα που ελέγχθηκε ενδελεχώς από το VAR και τελικώς μέτρησε!

Η ΑΕΚ ανέκτησε τα ηνία του αγώνα, πατούσε στην περιοχή του Χριστογεώργου και η χρυσή αλλαγή του Νίκολιτς, ο Ζίνι, έστειλε, με το… επίσης «χρυσό» γκολ που πέτυχε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, ο ΟΦΗ ήταν ψύχραιμος ευστοχώντας σε όλα του τα πέναλτι και η επέμβαση του Χριστογεώργου στον Βάργκα ήταν αυτή που έκρινε την έκβαση της διαδικασίας.

Αναλυτικά τα πέναλτι:

ΑΕΚ: Γιόβιτς (γκολ), Μάγιερ (γκολ), Μάνταλος (γκολ), Βάργκα (επέμβαση Χριστογεώργου), Ζίνι (γκολ)

ΟΦΗ: Ισέκα (γκολ), Μπουχαλάκης (γκολ), Ντίκμαν (γκολ), Αθανασίου (γκολ), Ανδρούτσος (γκολ)

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (90+8′ Στρακόσια), Ρότα (90+8′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (80΄ Ζίνι), Μαρίν (80΄ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63’ Μάγιερ), Βάργκα, Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Σιέλης, Κωστούλας, Αθανασίου, Αποστολάκης (74’ Ντίκμαν), Καραχάλιος (56’ Μπουχαλάκης), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (86′ Ισέκα), Φούντας (74’ Θεοδοσουλάκης), Νους (86′ Κανελλόπουλος)

Πηγή: metrosport.gr