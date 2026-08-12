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Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την ΕΕ

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Ουγκάντα είναι η χώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, θα δεχθεί, το 2027, την εγκατάσταση της πρώτης δομής για παράτυπους μετανάστες από την Ευρώπη

Διπλωματικές πηγές εξηγούν ότι βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης η συμφωνία με την αφρικανική χώρα, έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, των πέντε χωρών της Ε.Ε. (Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας, Δανίας, Ελλάδας) που προωθούν τη σχετική πρωτοβουλία. Η κεντρική ιδέα είναι ότι προκειμένου να μην εγκλωβιστούν στην Ουγκάντα, οι περισσότεροι θα επιλέγουν να επιστρέψουν μόνοι τους στη χώρα καταγωγής τους. Θα λειτουργήσει εντός του 2027, με 5.000 έως 10.000 μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου θα έχουν απορριφθεί.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, οι πέντε Ευρωπαίοι υπουργοί Μετανάστευσης θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη για να αποτιμήσουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Μέχρι το τέλος του μήνα, τεχνικά κλιμάκια θα μεταβούν στην Αφρική για τις τελικές συζητήσεις. Πέρα από την Ουγκάντα, η δεύτερη εναλλακτική –εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα– είναι η Ρουάντα, ενώ η Κένυα που εξετάστηκε κάποια στιγμή φαίνεται πως έχει αποκλειστεί.

Το κέντρο θα λειτουργήσει αρχικά πιλοτικά με 5.000 έως 10.000 μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες πρώτης υποδοχής. Στόχος είναι να επιλεγούν άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις δομές όπου φιλοξενούνται και σε καμία περίπτωση παιδιά.

Στη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε., που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2027, σχεδιάζεται να λειτουργήσει ο πρώτος χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών (return hub) στην Αφρική.

Μετανάστες Ουγκάντα

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