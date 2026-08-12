ΤΩΡΑ: Φωτιά στη Χαλκιδική – Στη “μάχη” 4 εναέρια
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 12 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).