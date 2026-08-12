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ΤΩΡΑ: Φωτιά στη Χαλκιδική – Στη “μάχη” 4 εναέρια

Αρχείο Intime
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 12 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Φωτιά Χαλκιδική

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