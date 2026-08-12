Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στα Σήμαντρα – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική, σήμερα 12 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).