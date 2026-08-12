Σεισμός στην Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που γατάκι βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα

Επιζώντες στα χαλάσματα συνεχίζουν να αναζητούν οι διασώστες στην Κολομβία περίπου δύο 24ωρα μετά τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους.

Στην Κάλι, στην Περέιρα και στη Μανισάλες, στην τουριστική «γη του καφέ», όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις που χτυπήθηκαν πιο σκληρά, η ένωση δήμων έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτήρια.

Τα σωστικά συνέργεια με τη συνδρομή εθελοντών έχουν καταφέρει να εντοπίσουν επιζώντες ακόμα και 36 ώρες μετά τον σεισμό, ο οποίος σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/8) στις 07:34 (τοπική ώρα· 15:34 ώρα Ελλάδας) κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό, σε βάθος 103 χιλιομέτρων.

Μάλιστα σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο, το οποίο αποτυπώνεται σε βίντεο διακρίνονται διασώστες να εντοπίζουν και να διασώζουν από τα ερείπια ενός κατεστραμμένου κτηρίου στην πόλη Περέιρα, ένα μικρό γατάκι.