Κόμμα “Νίκη”: Η κυβέρνηση εξαγγέλλει παροχές, εν όψει ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια

Κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η «Νίκη» υποστηρίζοντας ότι «άρχισε από τώρα τα ταξίματα, εν όψει ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας».

Η «Νίκη» με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση στη δημόσια τηλεόραση, επισημαίνει ότι «προαναγγέλλει πακέτο παροχών άνω του 1 δισ. ευρώ στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, ενώ δεν μπορεί να διατηρήσει την τιμή της βενζίνης στα πρατήρια κάτω από 2 ευρώ το λίτρο».

Παράλληλα σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος σημειώνεται: «Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά κοστίζει σήμερα στις Κυκλάδες το ένα λίτρο καυσίμου, δυο ευρώ και είκοσι στα Δωδεκάνησα, με τα μεταφορικά να αυξάνουν κατά πολύ το κόστος των ολιγοήμερων διακοπών των Ελλήνων, παρά την πολυθρύλητη “συμφωνία κυρίων” που έκανε ο κύριος πρωθυπουργός με τα διυλιστήρια. Έχει καταστεί απολύτως σαφές σε όλους, πως αυτή η κυβέρνηση ασχολείται αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας με τα προβλήματα της καθημερινότητας, δήθεν τα αντιμετωπίζει και… πάει παρακάτω. Κάπως έτσι προετοιμάζει τις εξαγγελίες τις ΔΕΘ με αυξήσεις σε συντάξεις, με λύσεις στο στεγαστικό, με παροχές στη μεσαία τάξη, με νέα οικογενειακά επιδόματα. Όμως πλέον κανείς δεν πιστεύει έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που ψεύδονται συστηματικά».