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Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Φωτιά Χαλκιδική

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