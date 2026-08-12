Χαλκιδική: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Σήμαντρα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) σε χαμηλή βλάστηση στα Σήμαντρα Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.



Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.



Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ο Δήμος Πολύγυρου.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).