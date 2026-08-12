Ιωάννινα: Και δεύτερη εξαφάνιση ανήλικου από δομή φιλοξενίας – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Και δεύτερη εξαφάνιση ανήλικου από χώρο φιλοξενίας στα Γιάννενα. Πρόκειται για τον Ισλάμ Αριφούλ, 14 ετών με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη (12.08.2026).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», η εξαφάνιση του ανήλικου έγινε αντιληπτή στις 11 Αυγούστου στις 12:10 το μεσημέρι από δομή φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη για την εξαφάνιση του 14χρονου Ισλάμ Αριφούλ με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ισλάμ Αριφούλ έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι τζιν, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.