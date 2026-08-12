Ο Πούτιν απειλεί ότι θα συλλαμβάνει δυτικά πλοία ως αντίποινα

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε σήμερα ότι θα συλλαμβάνει δυτικά πλοία ως αντίποινα για τις νηοψίες από ευρωπαϊκές χώρες σε πλοία ύποπτα ότι ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Η Σουηδία, αλλά και η Γαλλία πραγματοποίησαν νηοψίες σε πλοία που κατηγορούνται ότι ανήκουν σ’ αυτό το στόλο που χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Νέες κυρώσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν στα τέλη Ιουλίου από την ΕΕ για να πληγεί αυτή η σημαντική πηγή εσόδων της Ρωσίας, ανοίγουν το δρόμο για την πώληση του πετρελαίου ή των εμπορευμάτων που κατάσχονται από τα πλοία αυτού του «σκιώδους στόλου».

«Διαπιστώνουμε ότι οι αρχές ορισμένων χωρών (…) εξέτασαν πρόσφατα το ενδεχόμενο να κατάσχουν τα πλοία μας και να πουλήσουν τα αγαθά που μας υφάρπαξαν», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσθέτοντας ότι αυτό αποτελεί «πειρατεία και ληστοσυμμοριτισμό».

«Αν αυτό συγκεκριμενοποιηθεί, θα πρέπει να απαντήσουμε με συμμετρικό τρόπο», δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας στο περιθώριο ναυτικών γυμνασίων στη ρωσική άπω ανατολή, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα δράσει «εκεί όπου θα το κρίνουμε απαραίτητο και αρμόζον, οπουδήποτε».

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε επίσης το ΝΑΤΟ ότι «διεισδύει» στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί εντάσεις στην Αρκτική.

«Το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή, νέοι στρατιωτικοπολιτικοί συνασπισμοί σχηματίζονται και νέα οπλικά συστήματα, που δημιουργούν απειλή για τη Ρωσία, αναπτύσσονται ή ετοιμάζονται για να αναπτυχθούν», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το TASS.

Ο ρώσος πρόεδρος έκανε δηλώσεις από το ρωσικό καταδρομικό Varyag στα ανοικτά του νησιού της Σαχαλίνης, όπου διεξάγει γυμνάσια το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό.

Τα γυμνάσια αυτά πραγματοποιούνται μια εβδομάδα πριν από τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, που περιλαμβάνουν προσομοίωση ενδεχόμενης επίθεσης από τη Βόρεια Κορέα.

Ένταση επικρατεί στην περιοχή, με το Κίεβο και τη Σεούλ να κατηγορούν την Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα ότι ενισχύουν τη στρατιωτική συνεργασία τους.