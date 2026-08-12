Ροδόπη: Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν την πυρκαγιά στον Ίμερο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος και των κατά τόπους ανακριτικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη.

Ειδικότερα:

Στην Πουλακίδα Ναυπλιέων , ημεδαπός συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 Αυγούστου 2026 από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέβη σε καύση χαρτιών με χρήση γυμνής φλόγας εντός μεταλλικού βαρελιού. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ.

, ημεδαπός συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11 Αυγούστου 2026 από αμέλεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προέβη σε καύση χαρτιών με χρήση γυμνής φλόγας εντός μεταλλικού βαρελιού. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ. Στο Πέραμα Αττικής , σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά, για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, καθώς εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής σε αύλειο χώρο πλησίον βλάστησης, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4 – πολύ υψηλός. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

, σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Πειραιά, για παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, καθώς εκτελούσε εργασίες με τροχό κοπής σε αύλειο χώρο πλησίον βλάστησης, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4 – πολύ υψηλός. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στην περιοχή Αμπελάκια, στον Ίμερο Ροδόπης, σήμερα, 12 Αυγούστου 2026, συνελήφθη 62χρονος ημεδαπός από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, για πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα. Η πυρκαγιά, μετά την έναρξή της, έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 12 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 696 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.080.598,99 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 255 (89,47%) είναι από αμέλεια και οι 30 (10,53%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα κατά τόπους Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), λόγω των ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με ενισχυμένους ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη και αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση διερεύνηση κάθε έναρξης πυρκαγιάς και την απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τις ισχύουσες απαγορεύσεις και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που δύναται να προκαλέσει πυρκαγιά.

Η αυξημένη προσοχή, η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η υπεύθυνη συμπεριφορά όλων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.