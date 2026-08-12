Κολύμβηση: “Αργυρός” πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς τερμάτισε σε 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ (το είχε ο ίδιος με 1.54.12).

Έτσι όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, ο Σίσκος θα ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

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