Κολύμβηση: “Αργυρός” πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ
Intime
THESTIVAL TEAM
Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.
Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς τερμάτισε σε 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ (το είχε ο ίδιος με 1.54.12).
Έτσι όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, ο Σίσκος θα ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Δείτε το βίντεο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση όταν το ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς
- Το νέο σποτ του Στέφανου Κασσελάκη: “Δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν, κάνουμε πολιτική με πολιτισμό”
- Χαλαρώνει σε τζακούζι στη Νάξο η Φαίη Σκορδά: “Σ’ αγαπώ να στο φωΝάξο;” – Οι φωτογραφίες που πόσταρε