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Κολύμβηση: “Αργυρός” πρωταθλητής Ευρώπης ο Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με πανελλήνιο ρεκόρ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο Απόστολος Σίσκος χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Ελληνας πρωταθλητής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο καθώς τερμάτισε σε 1:53.81, σημειώνοντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ (το είχε ο ίδιος με 1.54.12).

Έτσι όπως και στην προηγούμενη διοργάνωση, ο Σίσκος θα ανέβει ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Δείτε το βίντεο

Απόστολος Σίσκος

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