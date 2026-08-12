Ροδόπη: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Ίμερος

Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος στη Ροδόπη, σήμερα 11 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:30.

Στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 12:57 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Ίμερος, Αμπελάκια και Προφήτη Ηλία με κατεύθυνση προς Μαρώνεια.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).