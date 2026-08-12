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Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια η αποστολή του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες για τον αγώνα με την Άντερλεχτ

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THESTIVAL TEAM

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Τεράστιο πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από τον καθοριστικό αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Βέλγιο για τα προκριματικά του Europa League, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Δικεφάλου.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν ακολούθησε τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες λόγω ενός προσωπικού θέματος που προέκυψε. Ο Κωνσταντέλιας είχε καθοριστική παρουσία στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του, “καθαρίζοντας” σχεδόν μόνος του τη Ντιναμό Κιέβου.

Παράλληλα, στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στην Τούμπα ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ.

Η αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (13/8, 21:30), με τον ΠΑΟΚ να καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 του πρώτου αγώνα, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Europa League.

Γιάννης Κωνσταντέλιας ΠΑΟΚ

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