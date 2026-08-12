Χανιά: “Έπαιζα με τα σπίρτα, ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά” – Συνελήφθη 16χρονος για πυρκαγιά

Στη σύλληψη 16χρονου ανηλίκου προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη (11.08.2026) στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν πάρει διαστάσεις, ωστόσο η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς την ημέρα εκείνη ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο στα Χανιά, στο οποίο ανήλικος φέρεται να έχει προκαλέσει φωτιά. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο νεαρότερος από όσους έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχη υπόθεση είναι μόλις 10 ετών.

Στην περίπτωση του 16χρονου, η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί. Ωστόσο, από τη στιγμή που απαιτήθηκε επιχειρησιακή κινητοποίηση, σχηματίζεται δικογραφία και ο ανήλικος οδηγείται στις αρμόδιες αρχές.

Το zarpanews.gr επισημαίνει ότι, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που ίσχυε στην περιοχή, η υπόθεση ενδέχεται να λάβει βαρύτερη ποινική διάσταση, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος.

«Ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι εξηγήσεις που δίνουν συχνά τα παιδιά όταν καλούνται να περιγράψουν τι συνέβη.

«Έπαιζα με τα σπίρτα, ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά», είναι μία από τις δικαιολογίες που, σύμφωνα με το zarpanews.gr, έχουν ακούσει στελέχη της Πυροσβεστικής από ανήλικους που έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχα περιστατικά.

Όπως αναφέρεται, τα παιδιά εμφανίζονται συνήθως συνεργάσιμα και πρόθυμα να εξιστορήσουν όσα προηγήθηκαν, χωρίς ωστόσο να αντιλαμβάνονται πλήρως ούτε το μέγεθος της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά ούτε τις συνέπειες που μπορεί να έχει η πράξη τους.