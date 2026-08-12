Σεισμός στην Κολομβία: 32χρονη ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 36 ώρες

Ο σεισμός των 7,4 Ρίχτερ που χτύπησε την Κολομβία άφησε πίσω του τεράστιες καταστροφές και εκατοντάδες νεκρούς, όμως μέσα στα χαλάσματα εξακολουθούν να γράφονται ιστορίες που δίνουν ελπίδα. Μια 32χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή, αφού είχε παραμείνει εγκλωβισμένη για 36 ολόκληρες ώρες.

Την ώρα που η Κολομβία θρηνεί τα θύματα που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός, η διάσωση της Ντανιέλα Λάργκο προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση. Μόλις οι διασώστες κατάφεραν να τη βγάλουν από τα συντρίμμια, πυροσβέστες, εθελοντές και πολίτες που παρακολουθούσαν την επιχείρηση ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η 32χρονη είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα χαλάσματα ενός κτιρίου στην πόλη Περέιρα. Για να καταφέρουν να τη φτάσουν, οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου 10 ώρες συνεχούς και ιδιαίτερα δύσκολης προσπάθειας.

Η Ντανιέλα είχε καταπλακωθεί από τέσσερις βαριές πλάκες σκυροδέματος, γεγονός που έκανε την επιχείρηση ακόμη πιο επικίνδυνη και περίπλοκη.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, ένας κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνος που άκουσε πρώτος τη γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια μέσα από τα συντρίμμια.

Τα σωστικά συνεργεία έφτασαν στο σημείο και, χρησιμοποιώντας μια μικρή κάμερα, κατάφεραν να εντοπίσουν την 32χρονη κάτω από τα χαλάσματα.

Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι οι τεράστιες πλάκες σκυροδέματος δεν επέτρεπαν στους διασώστες να την προσεγγίσουν εύκολα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι τοπικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πυροσβέστες που έφτασαν από την πρωτεύουσα, Μπογκοτά, αλλά και η ειδική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών της εθνικής αστυνομίας.

Οι διασώστες αναγκάστηκαν να ανοίξουν δύο διαφορετικές σήραγγες μέσα στα συντρίμμια, προκειμένου να βρουν έναν ασφαλή τρόπο για να φτάσουν κοντά της.

Από ένα άνοιγμα που δημιούργησαν πάνω από το σημείο όπου βρισκόταν εγκλωβισμένη, κατάφεραν αρχικά να της δώσουν οξυγόνο.

🚨🇨🇴 ¡Milagro en Pereira!

Daniela Largo, de 32 años, fue rescatada con vida tras pasar 36 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira, Risaralda, luego del terremoto de magnitud 7.4.🙏



📷https://t.co/Rs6SESJdDR #Colombia #Terremoto #Pereira #ÚltimaHora pic.twitter.com/VMo6pRGydX — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) August 12, 2026

Τελικά, η Ντανιέλα απελευθερώθηκε μέσα από μια δεύτερη σήραγγα, την οποία οι πυροσβέστες είχαν σκάψει από κάτω.

Η στιγμή που βγήκε ζωντανή από τα χαλάσματα έφερε ανακούφιση και συγκίνηση σε όσους βρίσκονταν εκεί, έπειτα από 36 ώρες αγωνίας.

Η μητέρα της αποκάλυψε μάλιστα έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η 32χρονη πάλευε να κρατηθεί στη ζωή: «στο σπίτι την περιμένει ο 12χρονος γιος της».

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα να εντοπιστούν άνθρωποι ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.

Ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ στρατιώτες θα πραγματοποιούν περιπολίες στις περιοχές του Κάλι που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εργασίες διάσωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό επιζώντων θα συνεχιστούν.