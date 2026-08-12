Δήμος Κασσάνδρας: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομου εξοπλισμού από τις παραλίες

Ο Δήμος Κασσάνδρας ενημερώνει κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες ότι απαγορεύεται η μόνιμη τοποθέτηση και παραμονή ομπρελών, ξαπλωστρών και άλλου εξοπλισμού στις ακτές και στους κοινόχρηστους χώρους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, πριν από τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης τοποθετούνται, όπου προβλέπεται, σχετικά ενημερωτικά σημειώματα, με τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απομακρύνουν οι ίδιοι τον εξοπλισμό τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται στα ελληνικά, στα αγγλικά και σε σλαβική γλώσσα, προκειμένου να είναι κατανοητή και από επισκέπτες από χώρες των Βαλκανίων.

Από τα μέσα Ιουλίου, ο Δήμος Κασσάνδρας πραγματοποιεί οργανωμένες επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομα τοποθετημένου εξοπλισμού, κατόπιν καταγγελιών και αυτοψιών αρμόδιων θεσμικών φορέων, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Αστυνομία, η Κτηματική Υπηρεσία και το Υπουργείο Τουρισμού.

Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός που απομακρύνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες του. Ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπά αντικείμενα που περισυλλέγονται προωθούνται σε αδειοδοτημένες δομές ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις σχετικές συμβάσεις.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις σε έξι διαφορετικά σημεία, μεταξύ άλλων στις περιοχές Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλλιθέα εντός οικισμού, Χανιώτη, καθώς και στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Κρυοπηγής και Πολυχρόνου.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Κασσάνδρας και θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Δήμου, ανάλογα με τις καταγγελίες, τις αυτοψίες και τη δυνατότητα πρόσβασης των υπηρεσιακών οχημάτων.

Τέλος, ο Δήμος Κασσάνδρας καλεί όλους να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και να συμβάλλουν στην προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών και στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.