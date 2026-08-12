Ζίβκοβιτς: Ήρθαμε για την πρόκριση – Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και πιο συγκεντρωμένοι

Αποφασισμένος να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ εμφανίστηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός στάθηκε στα λάθη του πρώτου αγώνα, ζήτησε μεγαλύτερη συγκέντρωση και ξεκαθάρισε πως ο Δικέφαλος ταξίδεψε στο Βέλγιο με έναν ξεκάθαρο στόχο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι μπορεί να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ για να περάσει: «Ξέρουμε τι δεν κάναμε καλά στο πρώτο ματς, περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά και πιο συγκεντρωμένοι στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

Για την νευρικότητα στον πρώτο αγώνα που είχε ο ΠΑΟΚ μετά το γρήγορο γκολ της Άντερλεχτ: «Δεν είναι εύκολο να δέχεσαι ένα τόσο γρήγορο γκολ. Δεν αρχίσαμε καλά, αλλά προσπαθήσαμε πολύ. Χάσαμε την συγκέντρωση μας και για αυτό δεν κάναμε πολλές φάσεις. Ελέγξαμε το ματς και αυτό πρέπει να κάνουμε και αύριο».

Για το σενάριο που το ματς είναι ισόπαλο χωρίς γκολ στο 80ο λεπτό: «Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις τι εξέλιξη θα υπάρξει. Μπορεί να σκοράρουμε εμείς γρήγορα ή στο τελευταίο λεπτό. Έχουμε έρθει εδώ για έναν συγκεκριμένο στόχο και να φύγουμε με την πρόκριση».

Για το πως αισθάνεται φέτος μετά από τους τραυματισμούς του πέρσι: «Δεν είχα πολλούς τραυματισμούς πέρσι, είχα έναν αλλά μεγάλο. Το παρελθόν είναι… παρελθόν και δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό. Κάνω focus στο επόμενο ματς και ασχολούμαι μόνο με αυτό, στο πως θα πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν τον επηρεάζει ο μικρός τραυματισμός που είχε πριν το πρώτο ματς: «Αφού με είδατε στο γήπεδο, σημαίνει ότι είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Για τον αιφνιδιασμό από τον Τσβέτκοβιτς και το αν τον θεωρεί από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Σερβία: «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης και κάθε μέρα βελτιώνεται. Τον γνωρίζω καλά από την εθνική, έχει μπροστά του πάρα πολλά χρόνια. Ήταν καλός στο πρώτο ματς».

Πηγή: metrosport.gr