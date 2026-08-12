Δωρεάν κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου

Για πρώτη φορά, από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ) σε μία από τις τέσσερις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά.



Με τη νέα δυνατότητα, το δημόσιο σχολείο κάνει ένα ουσιαστικό επόμενο βήμα: δεν περιορίζεται στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά δίνει πλέον στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτούν επίσημη κρατική πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την οικογένειά τους.



Για την ανάπτυξη του νέου συστήματος έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση 20,876 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και προσβάσιμο σύστημα ηλεκτρονικής πιστοποίησης, με σταδιακή ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα.



Μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2020

Η δωρεάν πιστοποίηση της γλωσσομάθειας στη Γ΄ Γυμνασίου αποτελεί το επόμενο βήμα μιας σταθερής πολιτικής για την ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, την οποία η Σοφία Ζαχαράκη υπηρετεί από την πρώτη θητεία της στο Υπουργείο Παιδείας.



Το 2020, όταν ήταν Υφυπουργός αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ξεκίνησε η διεύρυνση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τις μικρότερες ηλικίες, με την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο και τη συνολικότερη ενίσχυση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο.



Με την επιστροφή της στο Υπουργείο Παιδείας ως Υπουργός, το 2025, η πολιτική αυτή μπήκε σε νέα φάση. Τον Μάιο ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου και ενιαίου πλαισίου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, με συνέχεια από τις πρώτες σχολικές τάξεις έως το Λύκειο, ενώ παράλληλα τέθηκε δημόσια ως προτεραιότητα η ενίσχυση και αναβάθμιση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.



Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η κατεύθυνση έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένη, με την επέκταση της πιστοποίησης ξένων γλωσσών εντός του σχολείου να εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης.



Τον Μάρτιο του 2026 ανακοινώθηκε στη Βουλή το επόμενο αποφασιστικό βήμα: η δωρεάν συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο ψηφιακό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.



Και τον Απρίλιο ενεργοποιήθηκε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 20.876.000 ευρώ, από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, για την πιστοποίηση γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών και τη μετάβαση του ΚΠΓ στην ψηφιακή εποχή.



Η διαδρομή αποκτά έτσι συνέχεια: από την ενίσχυση της εκμάθησης της ξένης γλώσσας μέσα στο δημόσιο σχολείο, στη δυνατότητα κάθε μαθητή να πιστοποιεί δωρεάν τη γνώση που αποκτά.



Πώς θα λειτουργεί το νέο e-ΚΠΓ

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ειδικά Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο θα εκδίδει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στα έξι επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.



Το νέο σύστημα θα αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων το Προσαρμοστικό Ηλεκτρονικό Τεστ, το οποίο προσαρμόζει σταδιακά το επίπεδο δυσκολίας των ερωτημάτων στις επιδόσεις του εξεταζομένου, επιτρέποντας ακριβέστερη και περισσότερο εξατομικευμένη αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων.

Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου συνεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».



Το σύστημα αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί σε αντιστοίχιση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, ώστε οι εξετάσεις να συνδέονται άμεσα με όσα διδάσκονται οι μαθητές στο σχολείο και να ανταποκρίνονται στις γνώσεις και στις πραγματικές τους εμπειρίες.



Πιλοτική εφαρμογή το 2026 – Γενίκευση το 2027

Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά, ώστε να διασφαλιστούν η αξιοπιστία και η ομαλή λειτουργία του.



Στα τέλη του 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πιλοτική εφαρμογή σε περιορισμένο αριθμό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και μαθητών.



Το 2027 προβλέπεται η γενικευμένη εφαρμογή, με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030.



Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελεί επίσημη κρατική πιστοποίηση και η χορήγησή του βασίζεται στο θεσμικό πλαίσιο του ν. 2740/1999.



Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είναι μια προσπάθεια που υπηρετώ σταθερά από την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Παιδείας. Το 2020 ξεκινήσαμε από μια απλή αλλά ουσιαστική αρχή: να έρχονται τα παιδιά νωρίτερα και πιο συστηματικά σε επαφή με την ξένη γλώσσα μέσα στο δημόσιο σχολείο. Τα επόμενα χρόνια χτίσαμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα.



»Από το σχολικό έτος 2026-2027, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορούν, για πρώτη φορά, να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας σε Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά.



»Το δημόσιο σχολείο δεν πρέπει μόνο να διδάσκει τη γνώση. Πρέπει να δίνει σε κάθε παιδί τη δυνατότητα να την πιστοποιεί και να την κάνει εφόδιο για τη ζωή του.



»Γι’ αυτό μεταφέρουμε στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα ένα κόστος που μέχρι σήμερα βάραινε την οικογένεια. Θέλουμε ένα παιδί στην Αθήνα, σε ένα νησί, σε ένα ορεινό χωριό, ανεξάρτητα από το εισόδημα της οικογένειάς του, να έχει την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε μια επίσημη και αναγνωρισμένη πιστοποίηση.



»Αυτός είναι ο κύκλος που θέλουμε να ολοκληρώσουμε: το δημόσιο σχολείο να διδάσκει, να δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να κατακτούν τη γνώση και να τους προσφέρει τον δρόμο για να την πιστοποιούν. Με ισότιμη πρόσβαση για όλα τα παιδιά και χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειές τους.



»Η γλωσσομάθεια είναι γνώση, δεξιότητα και εφόδιο για τις σπουδές, την εργασία και τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά στα παιδιά μας. Και η ισότιμη πρόσβαση στην πιστοποίησή της είναι στην πράξη ισότητα ευκαιριών».