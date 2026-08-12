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Ο Νίκος Γκάλης έστειλε μήνυμα κατά του ρατσισμού: Τα μόνα χρώματα που υπάρχουν στις εθνικές ομάδες είναι τα γαλανόλευκα

Φωτογραφία: Intime
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Με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε η αθλήτρια της Εθνικής κορασίδων Λίσα Ιτόγια, ο Νίκος Γκάλης πήρε θέση στα social media, στέλνοντας ένα ενωτικό μήνυμα.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, ξεκαθάρισε πως τα μόνα χρώματα που υπάρχουν είναι αυτά της Εθνικής Ελλάδας.

Η ανάρτησή του περιέχει στις φωτογραφίες και τον Γιώργο Μοναμά, αθλητή που αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα χρώματα στην Εθνική Παίδων U16.

”Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες”, έγραψε ο Νίκος Γκάλης.

Νίκος Γκάλης

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