Ευθύμης Λέκκας για σεισμό στην Κολομβία: “Μπορεί να έχουμε και 1.000 νεκρούς”

Ο Ευθύμης Λέκκας βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης και μίλησε για τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία που άφησε πίσω του πάνω από 154 νεκρούς.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, σχολίασε στο ΕΡΤnews ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί «μπορεί να έχουμε και μέχρι χίλιους νεκρούς στην συγκεκριμένη περιοχή. Είχαμε κάνει δυστυχώς τη δυσάρεστη πρόβλεψη και στη Βενεζουέλα, που αρχικά ήταν πολύ λίγοι οι νεκροί, αλλά τελικά υπερέβησαν τους δεκαπέντε χιλιάδες. Ανεξάρτητα από τις επίσημες ανακοινώσεις, που είναι τελείως επισφαλείς.

Βεβαίως οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα είναι πολύ μεγάλες και στην οικονομία της χώρας. Δηλαδή είναι μια περίπτωση όπου έχουμε δύο χιλιάδες κτίρια περίπου που έχουν καταρρεύσει και στα κτίρια αυτά βεβαίως αντιστοιχεί και ο ανάλογος αριθμός, αριθμός θυμάτων».

«Υπάρχουν μοντέλα στα οποία υπολογίζουμε ακριβώς και τις ανθρώπινες απώλειες και τους τραυματίες και τις οικονομικές επιπτώσεις. Και συνήθως αυτά τα μοντέλα που προέρχονται κυρίως από το USGS, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο, επαληθεύονται. Βεβαίως, εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι να ευχηθούμε να διασωθούν όσο πιο πολλοί άνθρωποι μπορούν και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι υπάρχουν διασωστικά συνεργεία τα οποία πραγματικά κάνουν δουλειά» συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία με τη σεισμική δόνηση της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «το αποτέλεσμα των δυο αυτών σεισμών ήταν το ίδιο, όχι τόσο ως προς τις διαστάσεις, αλλά ως προς την τρωτότητα των κατασκευών»: σοβαρές βλάβες σε ψηλά κτίρια που βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο.

Διευκρίνισε ότι «στη Βενεζουέλα ο σεισμός ήταν επιφανειακός, ενώ στην Κολομβία ήταν ένας σεισμός βάθους», με αποτέλεσμα η σεισμική ενέργεια να μεταδοθεί σε μεγάλες αποστάσεις και να επηρεάσει με ιδιαίτερο τρόπο τις κατασκευές. «Το επίκεντρο βρίσκεται κάτω από το Κάλι. Πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικούς σεισμούς οι οποίοι είχαν το ίδιο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.