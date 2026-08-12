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Τραμπ: Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα το κρατήσουμε, διατυμπανίζει για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, που προσθέτει ότι «δόξα στον Αλλάχ, το Ιράν δεν είναι πια ο νταής της Μέσης Ανατολής».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ «είναι ένα τοίχος από ατσάλι και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό».

Περιγράφει το Ιράν σαν μια χώρα που δεν έχει πλέον στρατό και αεροπορία και που αφήνει απλήρωτους τους στρατιώτες τους, ενώ και η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης «είναι αποδεκατισμένη».

«Το μόνο που έχουν είναι ψεύτικες ειδήσεις και πληθωρισμό 300%» λέει για το Ιράν, επαναλαμβάνοντας αυτόν τον ισχυρισμό περί οικονομικής κατάρρευσης.

Και καταλήγει κάπως απροσδόκητα με μια επίκληση… στον Αλλάχ: «Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις, δεν είναι πλέον ο “νταής” της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ!».

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:

«Οι ΗΠΑ ασκούν απόλυτο έλεγχο πάνω στο Στενό του Ορμούζ. ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΜΕ! Ο ναυτικός μας αποκλεισμός αποκαλείται από όλους “ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΤΕΙΧΟΣ”, και το Ιράν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι’ αυτό. Δεν διαθέτουν Ναυτικό, δεν διαθέτουν Πολεμική Αεροπορία, οι εναπομείναντες στρατιώτες τους δεν πληρώνονται, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί και έχουν λακίσει, ενώ η «ηγεσία» τους είναι, στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη! Δεν έχουν χρήματα – η χώρα τους είναι «καμένη». Το μόνο που έχουν είναι ΦΕΙΚ ΝΙΟΥΣ και ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 300%, και η κατάσταση χειροτερεύει! Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καθόλου πράξεις, δεν είναι πλέον ο «νταής» της Μέσης Ανατολής. Δόξα στον Αλλάχ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ιράν Ντόναλντ Τραμπ

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