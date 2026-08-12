Άρης: Συμφώνησε με Γουότφορντ για Πετρίς – Αύριο στη Θεσσαλονίκη για υπογραφές

Σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ, Ζερεμί Πετρίς, έφτασε ο Άρης, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της ομάδας.

Οι «κίτρινοι» έδωσαν τα χέρια με την αγγλική ομάδα και πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης, το ποσό της συμφωνίας για την αγορά του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της ομάδας να επενδύσει σημαντικά για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Πετρίς αναμένεται να βρίσκεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του με τον Άρη.

Πηγή: metrosport.gr