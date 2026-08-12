MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρονάλντο σε Μέσι για την απώλεια του πατέρα του: “Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους αγαπημένους σου”

Screenshot/ ΕΡΤ
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να στείλει το δικό του ενθαρρυντικό μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι σχετικά με την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 68 ετών.

Κάτω από το συγκινητικό γράμμα που δημοσίευσε ο Αργεντίνος στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Πορτογάλος, ο οποίος στο παρελθόν αποτέλεσε τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό του αντίπαλο στο κορυφαίο επίπεδο για περίπου 10 χρόνια, έγραψε: «Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους αγαπημένους σου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μείνε δυνατός».

Το συγκεκριμένο σχόλιο έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερα από ένα εκατ. like και περίπου 20.000 απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χάσει τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία το 2005, όταν ακόμα ήταν 21 ετών.

Κριστιάνο Ρονάλντο Λιονέλ Μέσι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Μπαλί: Φέρι μποτ τυλίχθηκε στις φλόγες εν πλω – Επιβάτες έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν, συγκλονιστικά βίντεo

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Καύσωνας στην Ιταλία με θερμοκρασία επτά βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ρατσισμό καταγγέλλει 17χρονη Κύπρια πρωταθλήτρια στο δίσκο: Μπορεί να μην έχω “κυπριακό αίμα”, αλλά είμαι περήφανη Κύπρια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: Τα ζευγάρια του 2ου προκριματικού γύρου – Πότε παίζουν Άρης, Ηρακλής και Απόλλων Καλαμαριάς

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

ΔΥΠΑ: 1.000 θέσεις εργασίας για άνεργους πτυχιούχους – Έως 18 Αυγούστου οι αιτήσεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τουλάχιστον 147 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων