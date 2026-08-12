Ρονάλντο σε Μέσι για την απώλεια του πατέρα του: “Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους αγαπημένους σου”

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να στείλει το δικό του ενθαρρυντικό μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι σχετικά με την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 68 ετών.

Κάτω από το συγκινητικό γράμμα που δημοσίευσε ο Αργεντίνος στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Πορτογάλος, ο οποίος στο παρελθόν αποτέλεσε τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό του αντίπαλο στο κορυφαίο επίπεδο για περίπου 10 χρόνια, έγραψε: «Μια τεράστια αγκαλιά σε σένα και τους αγαπημένους σου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, μείνε δυνατός».

Το συγκεκριμένο σχόλιο έχει συγκεντρώσει ήδη περισσότερα από ένα εκατ. like και περίπου 20.000 απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε χάσει τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία το 2005, όταν ακόμα ήταν 21 ετών.