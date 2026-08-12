Κίμωλος: Ελέγχεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου από ηλεκτροπληξία – “Δεν υπήρχε ρελέ” λέει η μητέρα του

Αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την τραγωδία στην Κίμωλο, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αποδίδουν τον θάνατό του σε ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο. Το σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει σφραγιστεί από την Αστυνομία, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και ειδικότερα ο θερμοσίφωνας.

Η έρευνα για την ηλεκτροπληξία που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο στην Κίμωλο στρέφεται, μεταξύ άλλων, σε πληροφορίες για παλαιότερο πρόβλημα στον θερμοσίφωνα, αλλά και στην καταγγελία της μητέρας του ότι ο ηλεκτρικός πίνακας του σπιτιού δεν διέθετε ρελέ ασφαλείας. Παράλληλα, εξετάζεται πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου, το οποίο φέρεται να είχε εκδοθεί το 2024.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (09.08.2026), όταν ο νεαρός πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Ο 17χρονος ζούσε μόνιμα με την οικογένειά του στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στο νησί, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις θερινές διακοπές.

Στο μικροσκόπιο θερμοσίφωνας και ηλεκτρικός πίνακας

Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε καταγραφεί πρόβλημα στον θερμοσίφωνα του συγκεκριμένου σπιτιού, στοιχείο που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η μητέρα του 17χρονου, στον ηλεκτρικό πίνακα δεν υπήρχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή ο μηχανισμός ασφαλείας που διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όταν εντοπιστεί διαρροή.

Η Αστυνομία έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα, ενώ αναμένει να προσκομιστούν έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο να υπήρξε βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσίφωνα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Έρευνα για το πιστοποιητικό του 2024

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται επίσης πληροφορία σύμφωνα με την οποία το 2024 είχε εκδοθεί πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο πιστοποιητικό φέρεται να είχε δοθεί από τον δήμαρχο του νησιού, ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς πιστοποιήθηκε και εάν η εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Το ακίνητο είναι παλαιάς κατασκευής, με πληροφορίες να τοποθετούν την κατασκευή του γύρω στο 1970, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας.

Αναμένονται τα ευρήματα της νεκροτομής

Την ίδια ώρα, η σορός του 17χρονου μεταφέρεται από την Κίμωλο στον Πειραιά, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή αναμένεται να δώσουν σαφέστερες απαντήσεις για την αιτία θανάτου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αστυνομική και τεχνική έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.