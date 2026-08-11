Η Αφροδίτη Νέστορα μιλά για τη μητέρα της 40 ημέρες μετά την εμπρηστική επίθεση – “Το κενό που αφήνει δεν θα γεμίσει ποτέ”

Σαράντα ημέρες μετά την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, η Αφροδίτη Νέστορα μιλά για πρώτη φορά για τη μητέρα της, που έχασε τη ζωή της μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους, αλλά και για τις δύσκολες στιγμές που έζησε η ίδια εκείνη τη νύχτα.

Η απώλεια παραμένει βαθιά, με την ίδια να περιγράφει όσα συνέβησαν και να μιλά με συγκίνηση για τη γυναίκα που, όπως λέει, είχε αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή της στην οικογένειά της.

Η Αφροδίτη Νέστορα περιγράφει στον Alpha τις δραματικές στιγμές της εμπρηστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις διαδοχικές εκρήξεις, τις φλόγες και τον πυκνό καπνό που γέμισε την πολυκατοικία και στοίχισε τη ζωή της μητέρας της.

Παράλληλα, μιλά για το μεγάλο κενό που άφησε πίσω της η μητέρα της και εξηγεί γιατί, παρά τον τραυματισμό της και τις συμβουλές των γιατρών, επέλεξε να βρεθεί στην κηδεία της για να την αποχαιρετήσει.

Αναφερόμενη στην επίθεση, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας τόνισε ότι, κατά την εκτίμησή της, στόχος δεν ήταν απλώς ο εκφοβισμός.

«Όταν ένας άνθρωπος καίγεται στην ουσία μπροστά στο σπίτι του, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό δεν γίνεται για εκφοβισμό απλά, γίνεται πραγματικά για να υπάρξουνε θύματα», τόνισε αρχικά το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Στη συνέχεια περιέγραψε όσα συνέβησαν μέσα στην πολυκατοικία, με τις εκρήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη και τη φωτιά να ανεβαίνει στους επάνω ορόφους.

«Οι εκρήξεις ήταν διαδοχικές, ο καπνός, η φωτιά που ανέβηκε μέχρι και τον 6ο και 7ο όροφο ήταν απίστευτη, η μητέρα μου κατάφερε να κατέβει 5 σκαλιά και αυτό από την αγωνία της να δει τι συμβαίνει. Ποτέ δεν κατέβηκε στην είσοδο της οικοδομής. Εγώ ήμουν αυτή που κατέβηκα να δω τι συμβαίνει και ανέβηκα μετά, προσπαθώντας να διευθετήσω την κατάσταση και αυτό είναι που κάνει την όλη κατάσταση ακόμη πιο τραγική», είπε ακόμη.

«Το κενό που αφήνει δεν θα γεμίσει ποτέ»

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια της όταν αναφέρθηκε στη μητέρα της, την οποία περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που βρισκόταν πάντα δίπλα στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που αγαπούσε.

«Η μαμά μου ήταν ένας ολοκληρωμένος, υπέροχος άνθρωπος, πάρα πολύ δοτική, μία γυναίκα η οποία έδωσε τη ζωή της ολόκληρη για την οικογένειά της, για τα παιδιά της…Όλοι οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες, οι άνθρωποι που έτυχε να συναναστραφεί έχουν να πουν τα καλύτερα και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περήφανη που η γυναίκα αυτή υπήρξε η δική μου μητέρα, η σύζυγος του πατέρα μου… Είχε πάντα μια μεγάλη αγκαλιά για όλους μας και πραγματικά το κενό που αφήνει είναι ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ».

Η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε και στην απόφασή της να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της, παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένη και οι γιατροί τής είχαν προτείνει να μην πάει. Όπως εξήγησε, για την ίδια ήταν αδιανόητο να μην βρίσκεται εκεί για το τελευταίο αντίο.

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