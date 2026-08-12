Ξέχασε το χρυσό μετάλλιο ο Μίλτος Τεντόγλου: “Ωχ έκανα μ@λ@κ@@, το παράτησα εκεί” – Δείτε το απολαυστικό βίντεο

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά το χρυσό μετάλλιο του άλματος εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, αλλά μετά το τέλος του αγώνα του ξέχασε να πάρει το βραβείο του.

Σε μία απίθανη στιγμή μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε τον απολογισμό του αγώνα του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είχε μαζί το χρυσό του μετάλλιο, με αποτέλεσμα να του… ξεφύγει και μία ατάκα για το λάθος του.

Οι δηλώσεις του

“Είναι φανταστική επίδοση. Δεν το έχω δει ακόμα το άλμα, αλλά πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικό τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50μ.

Ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί…Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνεις. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40μ. Σήμερα ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο.

Άφησα την 5η προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην 6η, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο Πομάσκι μου είπε “είσαι μεγάλος”. Μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μ@λ@κ@@. Παιδιά το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να τους το πω, σόρι”.