ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός 11,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του Αχιλλείου στην Κέρκυρα

Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, καθώς και την ανάπλαση του προαύλιου χώρου του Ανακτόρου, προχωρά η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, σε συνεργασία με την Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Το έργο έχει ενταχθεί στα Έργα Στρατηγικής Σημασίας, με εκτιμώμενο κόστος 11,52 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ. Αφορά στην απόδοση του συγκροτήματος του Αχιλλείου σε σύγχρονη μουσειακή λειτουργία και περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του Ανακτόρου και του Θυρωρείου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του συγκροτήματος.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε 28 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τον διαγωνισμό διενεργεί η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα της ΕΤΑΔ, ως Δικαιούχου του έργου. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ, έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Το Αχίλλειο στη νέα εποχή

Η συμβολή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι καθοριστική για την προώθηση και υλοποίηση ενός σύνθετου έργου ιδιαίτερης πολιτιστικής και αναπτυξιακής σημασίας, όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΤΑΔ.

Ειδικότερα, προβλέπονται: