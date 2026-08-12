Βίτορ Μπρούνο για το Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: “Προπονηθήκαμε στα πέναλτι”

Ο προπονητής της Άντερλεχτ, Βίτορ Μπρούνο, μίλησε για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League.

Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ συγκρούονται στο Βέλγιο το βράδυ της Πέμπτης (13/08, 21:30) στη ρεβάνς του 0-1 της Τούμπας για τον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Ο Πορτογάλος προπονητής των Βέλγων, Βίτορ Μπρούνο, μίλησε για το παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς, τονίζοντας ότι θα είναι τελείως διαφορετικό συγκριτικά με αυτό της Τούμπας, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο των πέναλτι.

Όσα δήλωσε ο Βίτορ Μπρούνο:

«Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μας περιμένει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή. Είναι σημαντικό να έχουμε την σωστή νοοτροπία στο γήπεδο. Δεν έχει σημασία το σκορ του πρώτου αγώνα, βρισκόμαστε απλά στο ημίχρονο. Σέβομαι τον ΠΑΟΚ που έχει μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει με το θέμα του Κωνσταντέλια, θα δούμε αύριο ποιοι θα αρχίσουν τον αγώνα για τον ΠΑΟΚ.

Πρέπει για να πάρουμε την πρόκριση να βγάλουμε μεγαλύτερη ένταση από ότι στο πρώτο ματς. είμαστε μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται κάθε μέρα στην προπόνηση. Είμαι ικανοποιημένος με τα όσα έχουμε κάνει τώρα και με την αφοσίωση των παικτών. Αύριο θα παίξουμε στο γήπεδο μας και θα είναι όλα διαφορετικά με 20.000 κόσμο στις εξέδρες. Κάθε μέρα είμαστε σε διαδικασία να μαθαίνουμε πράγματα και να εξελισσόμαστε. Είμαστε μια ομάδα που χρειάζεται βελτίωση σε αρκετούς τομείς. για να μπορέσουμε να περάσουμε τον ΠΑΟΚ πρέπει να είμαστε ευέλικτοι.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για εκπλήξεις που μπορεί να κάνει η μια ή η άλλη ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Οι παίκτες που έπαιξαν την Κυριακή και δεν έπαιξαν με τον ΠΑΟΚ, είναι γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση rotation. Πρέπει να μοιραστεί χρόνιος όταν υπάρχουν τρία ματς την εβδομάδα. Η ενδεκάδα βγαίνει βάσει της ανάλυσης που κάνουμε στον αντίπαλο και της στρατηγικής που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Πάντα στο μυαλό μου έχω το πως θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα ανάλογα με τον αντίπαλο.

Το χειρότερο για εμάς είναι να μείνουμε στην νίκη μας στην Τούμπα. Δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε τον ΠΑΟΚ στα μάτια και να παίξουμε το παιχνίδι μας, να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Έχουμε παραδείγματα ακόμα και στα χθεσινά παιχνίδια στην Ευρώπη που η ομάδα κέρδισε στο πρώτο ματς και στην συνέχεια στο δεύτερο αποκλείστηκε. Θα έχουμε μια ώθηση από τον κόσμο μας, αλλά δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πραγματικά καλή ομάδα και θα δώσει τα πάντα για να περάσει.

Έχουμε κάνει ειδική προπόνηση στα πέναλτι. Όχι κάθε μέρα αλλά έχουμε κάνει ξεχωριστή προετοιμασία μέσα στην εβδομάδα στο σενάριο που χρειαστεί να πάμε στα πέναλτι αύριο».