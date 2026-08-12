Κοζάνη: Εξιχνιάστηκαν τρεις τηλεφωνικές απάτες κατά πολιτών – Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τρεις τηλεφωνικές απάτες, δύο τετελεσμένες και μια απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή της Εορδαίας, εξιχνιάστηκαν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης ενώ συνελήφθη ένας 36χρονος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα.

Δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης που αναζητούνται από την αστυνομία, προσποιούμενα είτε συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων είτε υπαλλήλους του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. τηλεφωνούσαν στους ανυποψίαστους πολίτες και ζητούσαν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή.

Ειδικότερα μια 86χρονη γυναίκα τοποθέτησε 16.000 ευρώ σε σακούλα και τα άφησε σε εξωτερικό χώρο της οικίας της, από όπου τα παρέλαβε ο 36χρονος ενώ μια 83χρονη του παρέδωσε διαφορά χρυσαφικά αξίας περίπου 8.000 ευρώ.

Σε μια άλλη περίπτωση ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε μια ανήλικη προσποιούμενος υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Η.Ε. και με το πρόσχημα κινδύνου λόγω διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας της ζήτησε να συγκεντρώσει όσα χρήματα υπήρχαν στο σπίτι.

Ωστόσο η ανήλικη αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για απάτη και άμεσα ενημέρωσε την μητέρα της, η οποία και ειδοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.