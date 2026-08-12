Θεσσαλονίκη: Έκαναν μετακόμιση και παράτησαν τα χαρτόκουτα στο πεζοδρόμιο

Μια εικόνα που προκαλεί αγανάκτηση αντίκρισαν κάτοικοι σε γειτονιά της οδού Ολύμπου στη Θεσσαλονίκη καθώς άγνωστοι, μετά από μετακόμιση, άφησαν μεγάλο όγκο από άχρηστα αντικείμενα και σκουπίδια σε κοινόχρηστο χώρο.

Ωστόσο όπως γνωστοποίησε σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημόσιων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας επέβαλαν το ανάλογο πρόστιμο στους ασυνείδητους.

Η ανάρτηση του κ. Δημαρέλου

“Δυστυχώς συνεχίζεται η ασυδοσία πολλών στον τρόπο που συμπεριφέρονται στην πόλη. Επίσης δυστυχώς, για κάποιους από αυτούς, αφήνουν στοιχεία πίσω τους κ όταν υπάρχουν στοιχεία η δημοτική αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο, αλλά επιτέλους, ας μάθουμε να αγαπάμε λίγο την πόλη μας”.