Ιράν “αδειάζει” τις ΗΠΑ για την εκεχειρία: “Δεν υπάρχει τίποτα να παρατείνουμε”

Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται συζητήσεις με τις ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δεν υπήρξε ποτέ συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της συμφωνίας και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κάποια χρονική περίοδος που θα μπορούσε τώρα να παραταθεί.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να παρατείνουν για ακόμη 60 ημέρες την εκεχειρία, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο.

Το Anadolu επικαλέστηκε πηγές από την κυβέρνηση του Πακιστάν, ωστόσο η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι υπάρχει τέτοια συμφωνία.

Η ενδιάμεση συμφωνία προέβλεπε άμεσο και μόνιμο σταμάτημα των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Στην πράξη, όμως, δεν κράτησε για πολύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 7 Ιουλίου ότι η συμφωνία είχε «τελειώσει», ενώ μία εβδομάδα αργότερα το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι είχε «ανασταλεί».

Σύμφωνα με την ίδια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται συζήτηση για παράταση, καθώς από την πλευρά της Τεχεράνης η συγκεκριμένη περίοδος δεν ξεκίνησε ποτέ επίσημα. Μάλιστα, κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία μόλις 48 ώρες μετά την επίτευξή της και ότι λίγες ημέρες αργότερα αποχώρησε από αυτή.

Οι 60 ημέρες που αναφέρονταν στη συμφωνία αφορούσαν ουσιαστικά το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι δύο πλευρές θα προσπαθούσαν να φτάσουν σε μια τελική συμφωνία. Στόχος ήταν να βρεθεί μια λύση που θα περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και, παράλληλα, θα οδηγούσε σε άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Πριν ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, είχαν τεθεί στο τραπέζι και άλλα σημαντικά ζητήματα. Ανάμεσά τους ήταν η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο, αλλά και η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει υπό συγκεκριμένες εξαιρέσεις τις πωλήσεις πετρελαίου.

Αυτό που συζητείται τώρα μέσω μεσολαβητών, σύμφωνα με την ιρανική πηγή, είναι το ενδεχόμενο επιστροφής της Ουάσινγκτον στην ενδιάμεση συμφωνία και η δημιουργία ενός ξεκάθαρου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος.