Καλομοίρα για Γιώργο Μπούσαλη: Σε έναν γάμο θα έρθουν κύματα, πρέπει να έχεις αντοχή

Μία κοινή συνέντευξη έδωσαν η Καλομοίρα και ο σύζυγός της, Γιώργος Μπούσαλης, στην οποία μίλησαν μεταξύ άλλων για τη γνωριμία τους και την πορεία του γάμου τους. Η τραγουδίστρια εκμυστηρεύτηκε ότι έχουν συναντήσει δυσκολίες, τις οποίες όμως έχουν ξεπεράσει. Για την ίδια άλλωστε, είναι όμορφο όταν ένα ζευγάρι περνά από «κύματα», αφού έτσι ο ένας ανακαλύπτει όλες τις πτυχές του άλλου.



Σε συνέντευξή τους στο περιοδικό OK! η Καλομοίρα και ο σύζυγός της ρωτήθηκαν για το πώς αντέχει έναν γάμος στον χρόνο, με αφορμή την 16η επέτειο τους, τον Σεπτέμβριο, με την τραγουδίστρια να επισημαίνει: «Η αλήθεια είναι ότι σε έναν γάμο, πού και πού θα έρθουν κύματα. Κάποια είναι τεράστια και πρέπει να έχεις την αντοχή να τα αντιμετωπίσεις, όπως όταν κάνεις σερφ. Αλλά είναι τόσο ωραία όταν μπορείς να περάσεις δυο-τρία κύματα. Ζεις πράγματα με τον σύντροφό σου. Βλέπεις όλες τις πλευρές του και εκείνος τις δικές σου. Μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Ο γάμος είναι τόσο ωραίος γιατί έχεις δίπλα σου κάποιον που αγαπάς, που σε στηρίζει. Η αγάπη γίνεται όλο και πιο βαθιά».



Από την πλευρά του, ο άντρας της τόνισε ότι μέσα από τις δυσκολίες που ανακύπτουν σε έναν γάμο, μπορεί να καταλάβει καλύτερα κάποιος τον σύντροφό του. «Το αν είναι ένας άνθρωπος ο σωστός για σένα το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που σου φέρεται όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όχι όταν είναι όλα καλά. Τότε εκτιμάς περισσότερο τη σχέση σου», σημείωσε.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Καλομοίρα περιέγραψε το πρώτο της ραντεβού με τον Γιώργο Μπούσαλη. Όπως είπε: «Είχαμε πάει για σουβλάκια και ντρεπόμουν να τρώω μπροστά του. Του έλεγα ψέματα ότι δεν πεινάω. Είχαμε πετύχει σε διπλανό τραπέζι κάποιες γνωστές του, μεγαλύτερες από μένα, που τον χαιρέτησαν, και θυμάμαι μέχρι σήμερα τη στιγμή που σηκώθηκε από το τραπέζι και πήγε να τους μιλήσει. Ακόμα του το λέω».