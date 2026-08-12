Ναύπακτος: Ηλικιωμένος έβαλε μαχαίρι στον λαιμό ανηλίκου μέσα σε κατάστημα – Υποστήριξε πως έκανε “αστείο”

Ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε ανήλικο με μαχαίρι στη Ναύπακτο όταν εκείνο πήγε να ψωνίσει στην επιχείρησή του. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία και αναμεταδίδει το Nafpaktianews.gr το παιδί πήγε σε μαγαζί της πόλης για να ψωνίσει, όπου μέσα βρισκόταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης.



Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται,ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το έφερεκοντά στον λαιμό του ανηλίκου και να τον απείλησε ότι θα του κάνει κακό.



Το παιδί απομακρύνθηκε από το σημείο και επέστρεψε στο σπίτι του, φοβισμένο και αναστατωμένο. Εκεί περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί και η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.



Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο παιδί που γνώριζε και ότι η ενέργειά του έγινε ως «αστείο», χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει πρόθεση να του προκαλέσει κακό.



Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εντολή εισαγγελέα λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.



Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.