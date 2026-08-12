Συνάντηση της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενας Ράπτη με εκπροσώπους της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και συγκεκριμένα με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νίκο Μπαλτά, τον Ψυχολόγο και Μεταδιδακτορικό Ερευνητή Στέφανο Αλεβίζο, την Υπεύθυνη Επικοινωνίας Αθηνά Πηλιτζίδου και την ηθοποιό και σκηνοθέτιδα Τάνια Τρύπη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία, με αξιοποίηση της εμπειρίας της ΙΑΣΙΣ στον τομέα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της ανάπτυξης κοινωνικών παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προοπτική παρουσίασης της θεατρικής παράστασης «Τσακισμένα Λουλούδια» στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και πολιτών, καθώς και στη συμμετοχή του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις δράσεις του Connected We Stand Festival.

Παράλληλα, συζητήθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του Υπουργείου στο διεθνές συνέδριο που προγραμματίζει η ΙΑΣΙΣ με αντικείμενο την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών ενημέρωσης και πρόληψης.

Η Υφυπουργός Έλενα Ράπτη υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της Πολιτείας με τους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, καθώς η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη κοινών δράσεων μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη της βίας, στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού και προστασίας, ιδιαίτερα από τις μικρές ηλικίες.