Σούδα: Η στιγμή που οι δράστες κλέβουν ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργεια λίγο πριν τους συλλάβει το λιμενικό – Δείτε βίντεο

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη νύχτα κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για την κλοπή εκατοντάδων κιλών ψαριών από την ιχθυοκαλλιέργεια του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα φέρνει αποκλειστικά στο φως της δημοσιότητας το Flashnews.gr.



Στο υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των δύο ανδρών στις εγκαταστάσεις, λίγο πριν από την επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού.



Όπως φαίνεται στο βίντεο, τη στιγμή που αντιλαμβάνονται την προσέγγιση του Λιμενικού, οι δύο άνδρες επιβιβάζονται με γρήγορες κινήσεις σε μηχανοκίνητο σκάφος και απομακρύνονται, αφήνοντας πίσω τους, στον χώρο των εγκαταστάσεων, ένα δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή.



Μέσα στο δεύτερο σκάφος βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες 33 και 27 ετών εντοπίστηκαν κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, στο λιμανάκι της Αλμυρίδα ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.



Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί από το λιμενικό, όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε τις αρχές για δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας και αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.



Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Από βίντεο καμερών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και εξοπλισμός.



Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των 10.600 €, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.