Ισπανία: Καταγγελίες για βιασμούς ανήλικων μεταναστριών στη Θέουτα – Πέντε κορίτσια έως 14 ετών στο νοσοκομείο

Σοβαρές καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανήλικων κοριτσιών ερευνούν οι Αρχές στην Ισπανία, στον απόηχο της μαζικής άφιξης μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα.

Σύμφωνα με το Euronews, τουλάχιστον πέντε κορίτσια, κανένα μεγαλύτερο των 14 ετών, μεταφέρθηκαν μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης με περιστατικά ύποπτα για σεξουαλική επίθεση.

Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στην Ισπανία, καθώς ανάμεσα στους μετανάστες που έφτασαν στη Θέουτα βρίσκονται πολλές ανήλικες χωρίς ασφαλή χώρο φιλοξενίας, την ώρα που η Αστυνομία έχει ήδη αρχίσει έρευνα για τουλάχιστον έναν καταγγελλόμενο βιασμό. Ιατρικές πηγές εκτιμούν, μάλιστα, ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα θύματα δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Μεταξύ των θυμάτων φέρεται να βρίσκεται και ένα αγόρι, ενώ συνολικά περισσότεροι από δέκα άνθρωποι έχουν εξεταστεί μέχρι στιγμής με ευρήματα που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συνάδουν με σεξουαλική επίθεση.

Έρευνα για την καταγγελία ανήλικης

Η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας διερευνά ήδη την καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση ενός κοριτσιού που εισήλθε στη Θέουτα κατά τη διάρκεια της μαζικής άφιξης από το Μαρόκο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί εντόπισαν τραύματα συμβατά με σεξουαλική επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν, παράλληλα, ότι κάτοικοι της περιοχής παρενέβησαν σε αρκετές περιπτώσεις αποτρέποντας απόπειρες σεξουαλικής επίθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία και για άλλες απόπειρες που δεν ολοκληρώθηκαν.

La policía de Ceuta denuncia agresiones sexuales a mujeres y niñas por los marroquíes. pic.twitter.com/ocwKdS4mg5 — España Actual (@esp_act_news) August 12, 2026

«Κορίτσια 14 ετών μένουν στον δρόμο»

Δραματική είναι η εικόνα που μεταφέρει η Σουζάνα Ασκάσο, γιατρός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Θέουτα, η οποία επιβεβαίωσε ότι στο νοσοκομείο περιθάλπονται ανήλικες μετανάστριες που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Οπως ανέφερε, πρόκειται για κορίτσια κάτω των 14 ετών, τα οποία βρίσκονται ουσιαστικά στον δρόμο εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων στις δομές προστασίας ανηλίκων.

«Δεν είναι ότι δεν θέλουν να τις φιλοξενήσουν, απλώς δεν υπάρχει χώρος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει τη συνολική κατάσταση ως «υγειονομική καταστροφή», καθώς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δέχεται κατά μέσο όρο 300 έως 400 μετανάστες ημερησίως, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση σε προσωπικό και πόρους μετά τη μαζική εισροή στα τέλη Ιουλίου.

Το πρόβλημα δεν σταματά στην περίθαλψη, καθώς μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο πολλοί ασθενείς -ανάμεσά τους και ανήλικοι- δεν διαθέτουν ασφαλή χώρο για να μείνουν.

Ανησυχία και για μεταδοτικές ασθένειες

Η Ασκάσο προειδοποίησε παράλληλα για τον κίνδυνο εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών, όπως η φυματίωση και η ηπατίτιδα, επισημαίνοντας ότι ένα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών δεν διαθέτει τις υποδομές για συστηματικό έλεγχο και εντοπισμό τέτοιων νοσημάτων.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται περιστατικά απορρύθμισης του διαβήτη και επιληπτικών κρίσεων σε ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς πρόσβαση στη φαρμακευτική αγωγή τους.

Η γιατρός έχει ζητήσει δημοσίως την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό, καθώς και την αναγνώριση της Θέουτα ως περιοχής με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες υγειονομικής κάλυψης.

Κορίτσια φτάνουν σε κατάσταση σοκ

Ανάλογες μαρτυρίες προέρχονται από τον αυτοσχέδιο καταυλισμό του Σίντι Εμπάρεκ, όπου έχουν συγκεντρωθεί περίπου 300 άνθρωποι υπό δύσκολες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της τοπικής ένωσης κατοίκων, Αμπντελάχ Μουσταφά, ανέφερε ότι ορισμένα κορίτσια φτάνουν στον καταυλισμό σε κατάσταση σοκ, καταγγέλλοντας ότι έχουν δεχθεί σεξουαλικές επιθέσεις στους γύρω λόφους.

Πολλά από τα φερόμενα θύματα, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν άμεσα σε επίσημη καταγγελία λόγω της ψυχολογικής κατάστασής τους. Κάτοικοι της περιοχής εξασφάλισαν για τον λόγο αυτό τη συνδρομή ψυχολόγου και δικηγόρου.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις προστασίας των παιδιών προειδοποιούν ότι η παρουσία ασυνόδευτων κοριτσιών εκτός οργανωμένων δομών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η Εθνική Αστυνομία έχει πλέον θέσει σε προτεραιότητα τον εντοπισμό και την προστασία κοριτσιών και παιδιών κάτω των 13 ετών, καθώς οι ισπανικές Αρχές διαπιστώνουν ότι το προφίλ των ανηλίκων που φτάνουν στη Θέουτα έχει αλλάξει, με περισσότερα κορίτσια και παιδιά πολύ μικρής ηλικίας να βρίσκονται ανάμεσα στις νέες αφίξεις.

Η έλλειψη θέσεων φιλοξενίας, η ασφυκτική πίεση στις υγειονομικές υπηρεσίες και οι καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις συνθέτουν πλέον ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό, αυξάνοντας την πίεση προς τις ισπανικές Αρχές για άμεση ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων.