ΗΠΑ: Παρένθετη μητέρα αρνήθηκε να κάνει άμβλωση όταν το ζήτησαν οι βιολογικοί γονείς

Μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση παρένθετης μητρότητας έχει φτάσει στα δικαστήρια στις ΗΠΑ, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Μακένα Γουέστ, νοσηλεύτρια και μητέρα δύο παιδιών από την Αλάσκα, η οποία κυοφορεί ως παρένθετη μητέρα ένα αγοράκι που αναμένεται να γεννηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και το οποίο η ίδια αποκαλεί Γκάμπριελ.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το έμβρυο πάσχει από σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής καρδιάς (HLHS), μια σπάνια και πολύ σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια.

Μετά τη διάγνωση, οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, Νασίν Γκίλκαρ και Ομάρ Αχμέτ, οι οποίοι ζουν στην Καλιφόρνια, ζήτησαν από τη Γουέστ να διακόψει την εγκυμοσύνη, εκείνη, όμως, αρνήθηκε.

Une infirmière de l'Alaska, engagée comme mère porteuse pour un couple californien, tente désespérément de sauver la vie de leur bébé à naître après que celui-ci a exigé un avortement, suite à une malformation cardiaque.



McKenna West, une mère célibataire de deux jeunes enfants,… pic.twitter.com/SpUQmQP02n August 4, 2026

Η Γουέστ ταξίδεψε στο Τέξας, όπου η νομοθεσία δημιουργεί διαφορετικό νομικό πλαίσιο για την υπόθεσή της. Η διαμάχη πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται απέναντι λίγες εβδομάδες πριν από τον τοκετό.

Η πρώτη δικαστική απόφαση

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ζητώντας από το δικαστήριο να διασφαλίσει ότι το παιδί θα λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη μόλις γεννηθεί και ότι δεν θα μεταφερθεί εκτός της πολιτείας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα.

Στην απόφαση αναφέρεται: «Με τη γέννηση του παιδιού, θα παρέχεται στο παιδί η ιατρικά ενδεδειγμένη φροντίδα σταθεροποίησης και διατήρησης της ζωής, εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου. Κανείς δεν επιτρέπεται να αρνηθεί, να διατάξει την άρνηση, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εν λόγω φροντίδα. Με τη γέννηση του ζωντανού παιδιού και εν αναμονή περαιτέρω διάταξης του παρόντος Δικαστηρίου, κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται: να απομακρύνει το παιδί (από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται), να απομακρύνει το παιδί από την πολιτεία του Τέξας».

Οι δικηγόροι των βιολογικών γονέων δεν είχαν σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Το δικαστήριο έλαβε τη σωστή απόφαση, ενεργώντας αμέσως για να προστατεύσει τη ζωή του μωρού Γκάμπριελ και να διασφαλίσει ότι θα λάβει τη φροντίδα που του αξίζει», δήλωσε από την πλευρά του ο Πάξτον.

🚨 BREAKING: Texas AG Ken Paxton just stepped in to save Baby Gabriel — a surrogate mother fled to Texas after the intended parents demanded she abort their baby.



Here’s what happened:

• The child was diagnosed in the womb with hypoplastic left heart syndrome — a serious but… pic.twitter.com/nUJ3HefOSM — Bennetta Elliott (@belliott123) August 11, 2026

«Το γραφείο μου χρησιμοποίησε κάθε μέσο που είχε στη διάθεσή του για να προστατεύσει τη ζωή και δεν θα υποχωρήσουμε στην προσπάθειά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευημερία του μωρού Γκάμπριελ. Κάθε παιδί στην πολιτεία μας αξίζει να λαμβάνει φροντίδα και προστασία, και ακριβώς γι’ αυτό θα αγωνιστώ», πρόσθεσε.

Η διάγνωση που άλλαξε τα πάντα

Η σοβαρή καρδιοπάθεια εντοπίστηκε τον Απρίλιο, περίπου στην 20ή εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τη Γουέστ, τίποτα δεν είχε δείξει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα.

«[Οι γονείς του μωρού] μιλούσαν μέσω FaceTime μετά τον υπέρηχο. Ο γιατρός μπήκε και μας είπε ότι υπήρχε κάτι πολύ σοβαρό με την καρδιά του μωρού. Δεν υπήρχε ροή αίματος στην αριστερή πλευρά της καρδιάς. Είπε ότι δεν είχε την αρμοδιότητα για διάγνωση και έπρεπε να πάω σε ειδικό εμβρυομητρικής ιατρικής για ένα ακόμη υπερηχογράφημα», περιέγραψε η ίδια.

Όπως είπε, η είδηση έπεσε σαν κεραυνός, καθώς οι προηγούμενες εξετάσεις δεν είχαν δείξει κάτι ανησυχητικό.

Surrogate McKenna West who refuses to abort baby despite its biological parents wishes scores early legal victory https://t.co/YomQh6gNG5 pic.twitter.com/7uMoxHOZhu — New York Post (@nypost) August 12, 2026

«Έτσι, ήμασταν όλοι πολύ αναστατωμένοι. Ήταν εντελώς απροσδόκητο. Όλα πήγαιναν μια χαρά. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όλες οι γενετικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Ωστόσο, υπήρχε μια ρήτρα στη σύμβαση παρένθετης μητρότητας που επέτρεπε τη διακοπή της κύησης σε περίπτωση “ανωμαλίας” κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και φοβόμουν ότι οι βιολογικοί γονείς του μωρού θα προχωρούσαν στην άμβλωση. Ήμουν αρκετά σίγουρη ότι θα επέλεγαν τη διακοπή της κύησης, και πώς θα μπορούσα να ζήσω με τη συνείδησή μου αν το έκανα αυτό;», ανέφερε.

Η μάχη συνεχίζεται στα δικαστήρια

Η Γουέστ αρνήθηκε να προχωρήσει σε άμβλωση στην Αλάσκα και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή από τους βιολογικούς γονείς, οι οποίοι ζητούν η υπόθεση να ακολουθήσει τη νομική οδό στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η ίδια δηλώνει διατεθειμένη να μεταβεί στην Καλιφόρνια μόνο εφόσον εξασφαλιστεί ότι το παιδί θα λάβει θεραπεία.

Το HLHS απαιτεί άμεση και εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση μετά τη γέννηση. Τα παιδιά που γεννιούνται με τη συγκεκριμένη καρδιοπάθεια συνήθως χρειάζονται χειρουργική επέμβαση πολύ σύντομα, προκειμένου να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του NewYork-Presbyterian που επικαλείται το δημοσίευμα, τα παιδιά που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση έχουν πιθανότητα 75% να φτάσουν στην ηλικία των 5 ετών, ενώ για όσα συμπληρώνουν τον πρώτο χρόνο ζωής η πιθανότητα να φτάσουν τα 18 έτη ανέρχεται στο 90%.

Η δικαστική διαμάχη, πάντως, δεν έχει τελειώσει. Οι βιολογικοί γονείς αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον δικαστηρίου της κομητείας του Ντάλας στις 25 Αυγούστου, με την ημερομηνία τοκετού να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.