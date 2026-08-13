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Θεσσαλονίκη: “Το έκανα γιατί αισθανόμουν πίεση” είπε ο 59χρονος για τις 6 φωτιές στη Σίνδο – Πότε απολογείται

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Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπρηστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε έξι διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν «πίεση».

Στο βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Όπως μεταδίδει το ertnews, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον έξι φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής για τον περιορισμό της.

Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές τόσο σε εγκαταστάσεις και περιουσίες όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

Ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι θα υποστηρίξει στην απολογία του για τα έξι περιστατικά.

Εμπρηστής Σίνδος Φωτιές

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