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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το νέο σποτ του Στέφανου Κασσελάκη: “Δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν, κάνουμε πολιτική με πολιτισμό”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με ένα τηλεοπτικό σποτ στα μέσα του Αυγούστου, ο Στέφανος Κασσελάκης δίνει το σήμα για το τι πρεσβεύει το κόμμα του Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο, ενόψει της άτυπης έναρξης της προεκλογικής περιόδου.

Στο σποτ Κασσελάκη, γυρισμένο στην πλατεία Συντάγματος, κυριαρχούν τρία βασικά συνθήματα που αποτυπώνουν τις θέσεις του: «Πολιτική με Πολιτισμό», «Η Ζωή Σου το Κέντρο Μας», «Μια ανοιχτή αγκαλιά για κάθε πολίτη!!!».

Το βίντεο ξεκινά με την φράση: «Υπάρχει μια στιγμή που σταματάς να ρωτάς ποιον να ψηφίσω και αρχίζεις να αναρωτιέσαι “αν αξίζει να ψηφίσω κάποιον”» και εκεί εξηγείται ότι οι Δημοκράτες γεννήθηκαν από αυτό ακριβώς το ερώτημα.

Τονίζει ότι η πολιτική πάνω απ’ όλα είναι σχέση εμπιστοσύνης και πως οι αποφάσεις περνούν από τα 30.000 μέλη του κόμματος. «Ανοικτά κοστολογημένα, μιλάμε καθαρά γιατί δεν χρωστάμε στο παρελθόν, δεν έχουμε γραμμάτια να ξοφλήσουμε σε κανέναν» όπως περιγράφει.

Ο κ. Κασσελάκης στο σποτ εξηγεί ότι οι Δημοκράτες είναι «σύγχρονοι γιατί ο κόσμος άλλαξε, φερέγγυοι γιατί δεν ζητάμε να μας πιστέψεις ζητάμε να μας ελέγξεις, αυθεντικοί γιατί ξεκινήσαμε και παραμένουμε καθαροί και ανατρεπτικοί γιατί επιλέγουμε έναν διαφορετικό δρόμο, τον πολιτισμό» και στέλνει το μήνυμα: «Χωρίς κομματικούς στρατούς αλλάζουμε τη νοοτροπία δίνουμε μάχες πολιτισμένα, πολιτική με πολιτισμό, η ζωή σου το κέντρο μας».

Δείτε το σποτ του Στέφανου Κασσελάκη:

Στέφανος Κασσελάκης

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