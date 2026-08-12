3 τρόποι να σταματήσεις την παθητική επιθετικότητα στη σχέση σου

Πόσες φορές έχεις ακούσει ένα κοφτό «όλα καλά» μετά από έναν καβγά, ενώ η ατμόσφαιρα «μυρίζει μπαρούτι»; Ή πόσες φορές έχεις αντιμετωπίσει παγερή σιωπή και σαρκαστικά σχόλια; Εάν η σχέση σου μοιάζει συχνά με παιχνίδι για δυνατούς λύτες όπου πρέπει να μαντέψεις τι έκανες λάθος, δεν συμβαίνει μόνο σε σένα.

Η παθητική επιθετικότητα στη σχέση λειτουργεί τουλάχιστον προσωρινά σαν συναγερμός πυρκαγιάς. Τραβάει την προσοχή σου χωρίς ο άλλος να χρειαστεί να εκτεθεί ή να πει ανοιχτά αυτό που τον ενοχλεί ή τον πληγώνει. Όμως, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί «δεν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν μπορείς να ονομάσεις». Το να προσπαθείς διαρκώς να συμπληρώσεις τα κενά («Μήπως φταίω εγώ;», «Να ζητήσω συγγνώμη;») εξαντλεί τη σχέση και δημιουργεί συσσωρευμένο θυμό και στις 2 πλευρές.

Γιατί ο/η σύντροφός σου αντιδρά με παθητική επιθετικότητα;

Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι χρησιμοποιούν τα διφορούμενα μηνύματα για να χειραγωγήσουν μια κατάσταση, οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι τις περισσότερες φορές η αιτία είναι βαθύτερη: ο φόβος της έκθεσης.

Πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει από την οικογένειά τους ή από παλιότερες σχέσεις ότι το να εκφράζουν ανοιχτά τις ανάγκες τους δεν είναι «ασφαλές»: ότι θα τιμωρηθούν, θα ντροπιαστούν ή θα προκαλέσουν έναν τεράστιο καβγά.

Ωστόσο, το να «μασάει» κανείς τα λόγια του δεν προστατεύει τη σχέση. Αντίθετα, καταστρέφει την εμπιστοσύνη και δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον.

3 βήματα για να σπάσεις τον κύκλο της παθητικής επιθετικότητας

Δεν είναι δική σου δουλειά να εκπαιδεύσεις έναν ενήλικα στο πώς να μιλάει. Μπορείς όμως να αλλάξεις τον τρόπο που αντιδράς εσύ, σταματώντας το εξαντλητικό παιχνίδι της «ανάγνωσης σκέψεων».

1. Εστίασε συμπεριφορά, όχι στις προθέσεις

Αντί να πεις «Είσαι φανερά εκνευρισμένος/η μαζί μου», προτίμησε να περιγράψεις μόνο αυτό που βλέπεις αντικειμενικά:

Π.χ: «Είπες νωρίτερα ότι δεν έχεις κάτι, αλλά παρατηρώ ότι είσαι πολύ ήσυχος/η και απόμακρος/η. Θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε τι συμβαίνει.»

Αυτή η μη κατηγορητική προσέγγιση, ρίχνει τις άμυνες του άλλου και διευκολύνει μια ειλικρινή κουβέντα.

2. Δώσε μια συγκεκριμένη πάσα να εκφραστεί

Γενικές ερωτήσεις όπως «Τι έχεις;» εισπράττουν συνήθως ένα αόριστο «Τίποτα». Γίνε πιο συγκεκριμένη/ος: «Όταν είπες “όπως θες”, εννοούσες ότι στενοχωρήθηκες που δεν σε περίμενα;»

Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεις μια «μετάφραση» και μεταφέρεις την ευθύνη στον/στη σύντροφό σου να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει αυτό που εννοούσε.

3. Σταμάτα να «κυνηγάς» μια απάντηση

Το να ρωτάς συνεχώς «Είσαι σίγουρος/η ότι είσαι καλά;» επιβεβαιώνει ότι ηπαθητική επιθετικότητα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να τραβάει την προσοχή σου. Βάλε ένα σταθερό αλλά γεμάτο κατανόηση όριο:

«Νοιάζομαι πολύ για το τι σε προβληματίζει, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να μαντεύω. Είμαι εδώ αν θέλεις να μιλήσουμε ανοιχτά αργότερα.»

Τι να θυμάσαι

Αν η παθητική επιθετικότητα αποτελεί πάγιο μοτίβο στη σχέση σου, οι παραπάνω τεχνικές μπορούν να διακόψουν τον φαύλο κύκλο. Ωστόσο, καμία τεχνική δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οικειοθελή διάθεση του/της συντρόφου σου να φανεί ώριμος/η και άμεσος/η.

Όπως καταλήγουν οι ειδικοί, δεν είναι υγιές να παραμένεις σε μια σχέση με έναν άνθρωπο που επιμένει να σε βάζει να μαντεύεις τι πήγε λάθος και σε τιμωρεί επειδή δεν το βρήκες.

Πηγή: ladylike.gr