Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο κέντρο της Αθήνας

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη πρωινές ώρες χθες, Τρίτη, σε περιοχή της Αθήνας, 46χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Ειδικότερα, ο 46χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας και κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -11- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους -9,2- γραμμαρίων.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό -1.605- ευρώ.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για κλοπές, παραβάσεις περί ναρκωτικών ουσιών και περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.