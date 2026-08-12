Κολύμβηση: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτος στην Ευρώπη ο Μάρκος – Δείτε βίντεο

Άλλη μία σπουδαία παρουσία είχε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού ο Δημήτρης Μάρκος.

Ο Έλληνας κολυμβητής πήρε την 5η θέση στην Ευρώπη, κάνοντας όμως μία επίδοση ιστορικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ ολοκληρώνοντας την κούρσα του σε 7:43.52, βελτιώνοντας το 7:47.26 που έκανε χθες στον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Το χρυσό μετάλλιο ήταν… κλεισμένο από τον Γερμανό, Γιχάνες Λιέμπμαν, ο οποίος έσπασε το ευρωπαϊκό ρεκόρ με 7:37.59. Ο συμπατριώτης του, Σβεν Σβαρτς, τερμάτισε σε 7:41.16 και πήρε το αργυρό, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Ζάλαν Σαρκάνι από την Ουγγαρία, ο οποίος έκανε επίδοση 7:41.75.

Έτσι, ο Μάρκος έμεινε περίπυο δύο εκατοστά εκτός βάθρου, όμως δε μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση δυσαρεστημένος από την επίδοσή του.