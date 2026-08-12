MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κολύμβηση: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ και πέμπτος στην Ευρώπη ο Μάρκος – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Άλλη μία σπουδαία παρουσία είχε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού ο Δημήτρης Μάρκος.

Ο Έλληνας κολυμβητής πήρε την 5η θέση στην Ευρώπη, κάνοντας όμως μία επίδοση ιστορικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ ολοκληρώνοντας την κούρσα του σε 7:43.52, βελτιώνοντας το 7:47.26 που έκανε χθες στον ημιτελικό του αγωνίσματος.

Το χρυσό μετάλλιο ήταν… κλεισμένο από τον Γερμανό, Γιχάνες Λιέμπμαν, ο οποίος έσπασε το ευρωπαϊκό ρεκόρ με 7:37.59. Ο συμπατριώτης του, Σβεν Σβαρτς, τερμάτισε σε 7:41.16 και πήρε το αργυρό, ενώ το χάλκινο κατέληξε στον Ζάλαν Σαρκάνι από την Ουγγαρία, ο οποίος έκανε επίδοση 7:41.75.

Έτσι, ο Μάρκος έμεινε περίπυο δύο εκατοστά εκτός βάθρου, όμως δε μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση δυσαρεστημένος από την επίδοσή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 ώρες πριν

Πρόστιμα πάνω από 109.000 ευρώ έφεραν έλεγχοι στην αγορά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8 ώρες πριν

Έκλειψη Ηλίου: Τέσσερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκαναν μετακόμιση και παράτησαν τα χαρτόκουτα στο πεζοδρόμιο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ανήλικες στο Νοσοκομείο Χανίων μετά από περιστατικό μέθης – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Παπαζάχος: Γιατί παρά το μεγάλο βάθος ο σεισμός στην Κολομβία προκάλεσε τόσο σοβαρές καταστροφές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Λίσι ενόψει Άντερλεχτ: Πρέπει να σκοράρουμε για να περάσουμε – Θα παλέψουμε και για τον Κωνσταντέλια