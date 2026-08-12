Τα τέσσερα στάδια μιας σχέσης σύμφωνα με τους relationship expert

Το να ερωτευτούμε κάποιον είναι εύκολο, αλλά το να διατηρήσουμε μια υγιή και μακρόχρονη σχέση είναι δύσκολο —παρά τα όσα προσπαθούν να μας «πουλήσουν» οι ρομαντικές ταινίες του Hollywood. Όπως οτιδήποτε άλλο στη ζωή που αξίζει, οι σχέσεις θέλουν δουλειά. Μερικά ζευγάρια αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα έρθουν σε μία σχέση, ενώ άλλα απλώς απομακρύνονται.

Ανεξάρτητα από το μονοπάτι που επιλέγει κάποιος να ακολουθήσει όταν πρόκειται για ρομαντικές σχέσεις – είτε είναι τα σκαλιά της εκκλησίας είτε ο χωρισμός – τα εγγενή στάδια της γνωριμίας και τελικά της σχέσης αγάπης παραμένουν, ουσιαστικά, τα ίδια. Σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχουν ορισμένες φάσεις που περνούν οι περισσότερες σχέσεις. Είναι σημαντικό, βέβαια, να σημειωθεί ότι τα στάδια μιας σχέσης, τα μοτίβα ή οι συνέπειες τους δεν είναι πάντα τα ίδια για κάθε ζευγάρι.

Παρ’ όλα αυτά μπορεί να σταθεί αρκετά βοηθητικό για ένα ζευγάρι να δει το πού βρίσκεται. Μπορεί να επιτρέψει στο κάθε μέλος του να αποκτήσει μια καλύτερη προοπτική για το πού βρίσκεται η σχέση, πού βαδίζει και τι δουλειά χρειάζεται για να φτάσει στον στόχο που έχει τεθεί. Διαβάστε παρακάτω για να δείτε τι λένε οι ειδικοί για τα στάδια μιας σχέσης.

«Μήνας του Μέλιτος»

Αυτός ο χαρακτηρισμός, συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αρχική περίοδο ερωτισμού μεταξύ δύο ατόμων. «Αυτό το στάδιο θα το συναντήσουμε σε όλες τις σχέσεις, ειδικά εκείνες που βρίσκονται στην αρχή τους. Οι ορμόνες της αγάπης και της χαράς ρέουν στους οργανισμούς, ηε ευελιξία και η επιείκεια είναι μεγάλες, ενώ συχνά παραβλέπουμε πολλά πράγματα που μας ενοχλούν», σημειώνει η Courtney Watson, εξειδικευμένη σύμβουλος σχέσεων.

Οι περισσότεροι και οι περισσότερες αναγνωρίζουμε αυτό το συναισθήμα και στάδιο. Είναι όταν «φοράμε» τα ροζ γυαλιά μας και ενθουσιαζόμαστε με έναν νέο ή πιθανό σύντροφο, παρά τα ελαττώματά του. Η Thalia Ouimet, επαγγελματίας date coach, σημειώνει «Το στάδιο του μήνα του μέλιτος είναι όταν δύο άνθρωποι βιώνουν την αγάπη/τη λαγνεία στην υψηλότερη κορύφωσή της και το συναίσθημα πως “τίποτα δεν έχει σημασία” λαμβάνει χώρα».

Οι ειδικοί τονίζουν πως είναι σημαντικό να παραμένουμε προσγειωμένοι στην αρχή της σχέσης, παρά τα θετικά συναισθήματα, και να μην ξεχνάμε πως ακόμα δεν γνωρίζουμε τον άλλο πολύ καλά.

«Έλεγχος της πραγματικότητας»

Μετά το στάδιο του μήνα του μέλιτος έρχεται σιγά σιγά η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τόσο εσείς όσο και ο σύντροφός σας αρχίζετε να βλέπετε ιδιορρυθμίες και ελαττώματα ο ένας στον άλλον που μπορεί να είχατε αγνοήσει προηγουμένως. «Σε αυτό το στάδιο προσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα. Εσείς και ο σύντροφός σας αρχίζετε πραγματικά να καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον», σημειώνει η Courtney Watson.

Κατά τον έλεγχο της πραγματικότητας πρέπει να συνειδητοποιήσετε ορισμένα από τα στοιχεία ίσως και ελαττώματα, του συντρόφου σας και να σκεφτείτε κατά πόσο είστε έτοιμες να ζήσετε με αυτά. Αυτό το στάδιο είναι, επίσης, μια εξαιρετική στιγμή για να αρχίσετε να χτίζετε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης. Είναι το στάδιο στο οποίο θα αποδείξετε πως, πλέον, ανήκετε στην ίδια ομάδα.

«Το στάδιο της δουλειάς»

Αναμφισβήτητα, το πιο μακροσκελές και δύσκολο στάδιο. «Αν επιλέξετε να συνεχίσετε τη σχέση, τότε αυτή είναι η στιγμή για να εργαστείτε σκληρά για αυτή», λέει η Watson. «Αν δεν έχετε βρει έναν τρόπο για να λειτουργήσετε ή να βρείτε συμβιβαστικές λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν, τότε ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει».

Αυτό το στάδιο μπορεί να διαρκέσει πολύ και ίσως να συνεχιστεί ακόμη και τα πρώτα χρόνια ενός γάμου. «Αυτή είναι, όμως, η στιγμή για να ξεπεράσετε τα ενοχλητικά στοιχεία που βρίσκετε στον σύντροφό σας και να κάνετε πραγματικά βήματα για να συμβιβαστείτε και να βρείτε τρόπος για να κάνετε τη σχέση να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το στάδιο δύο άτομα αντιλαμβάνονται τα όρια το ένα του άλλου, αλλά και το τι περιμένει το καθένα από τη σχέση. Τώρα θα καταλάβετε αν θα συνεχίσετε ή θα σταματήσετε να είστε μαζί», τονίζει η Ouimet.

«Το στάδιο της αποδοχής»

Το τελευταίο στάδιο μιας σχέσης είναι το στάδιο της αποδοχής. Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, αυτή η στιγμή είναι που ο καθένας από εσάς μαθαίνει να αποδέχεται τον άλλον όπως είναι. «Γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στη φάση της αποδοχής όταν τα πράγματα που σας ενοχλούσαν δεν σας προκαλούν πια», εξηγεί η Courtney Watson με την Thalia Ouimet να συμπληρώνει: «Αυτό το στάδιο έρχεται όταν ένα ζευγάρι έχει αναπτύξει μια υγιή, ισορροπημένη σχέση με σεβασμό και ακεραιότητα. Σε αυτή και τα δύο μέλη της αισθάνονται ότι αγαπιούνται και ακούγονται ισάξια. Αυτό είναι μακράν το καλύτερο και πιο ικανοποιητικό στάδιο, επειδή πλέον, γνωρίζετε ότι χτίσατε έναν δεσμό με γερά θεμέλια και ισχυρά θεμέλια, ο οποίος έχει όλα τα φόντα για να συνεχίσει ακόμα και για πάντα».

Πηγή: marieclaire.gr