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Παίκτης του Ηρακλή ο Νεμάνια Ραντόγια – Η ανακοίνωση του “Γηραιού”

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THESTIVAL TEAM

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Την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια ανακοίνωσε ο Ηρακλής, ενισχύοντας την μεσαία του γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Γηραιός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον 33χρονο Σέρβο χαφ, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος, και αναμένεται να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στον άξονα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής:

«Η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνοι Βενέτη ανακοινώνει την απόκτηση του Nemanja Radoja, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν ποδοσφαιριστή με πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο του ισπανικού ποδοσφαίρου. Ο 33χρονος Σέρβος μέσος γεννήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1993 στο Novi Sad, έχει ύψος 1,86 μ. και αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Vojvodina, πριν μετακομίσει το 2014 στην Ισπανία για λογαριασμό της Celta Vigo, όπου παρέμεινε για πέντε σεζόν. Το 2019 συνέχισε στη Levante, παραμένοντας για ακόμη τρία χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ισπανίας.

Ο Radoja μετρά σχεδόν 200 συμμετοχές στη LaLiga με τις Celta Vigo και Levante, ενώ με τη Celta απέκτησε και σημαντικές παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο MLS με τη Sporting Kansas City, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας. Η εμπειρία και η ποιότητά του έρχονται να ενισχύσουν σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας μας. Nemanja, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ! Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα κυανόλευκα».

Ηρακλής

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