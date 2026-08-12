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Η Άγκυρα θέλει να επεκτείνει την “κοινή αμυντική συμφωνία της Μέκκας”

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THESTIVAL TEAM

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Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι επιθυμεί να επεκτείνει την αμυντική συμφωνία που υπεγράφη την Παρασκευή στη Μέκκα μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, και του Πακιστάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat.

«Φιλοδοξούμε η συμφωνία να επεκταθεί και ίσως ευνοϊκές συνθήκες επιτρέψουν μια μέρα σε όλες τις χώρες της περιοχής να ενωθούν υπό την ομπρέλα της», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε ήδη εκφράσει αυτή την επιθυμία το Σάββατο, προβλέποντας ότι η Αίγυπτος θα ενταχθεί στις τρεις κυρίως σουνιτικές χώρες «στο επόμενο στάδιο».

Ωστόσο, η Αίγυπτος, την οποία ο Φιντάν έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

Δημοσιεύματα δείχνουν επίσης επιφυλάξεις από την πλευρά τόσο των Αιγυπτίων όσο και των Σαουδαράβων ηγετών σχετικά με αυτή την προοπτική.

Καθώς η «Συμφωνία της Μέκκας» περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, ο Ερντογάν υποστήριξε την προοπτική για την επέκταση της συμφωνίας αυτής, λέγοντας πως «τα περιφερειακά ζητήματα πρέπει να επιλύονται από περιφερειακούς παράγοντες», «χωρίς καμία φόρμουλα που να επιβάλλεται από έξω».

«Οι λύσεις που έρχονται από το εξωτερικό είναι συνώνυμες μόνο με καταστροφές», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκία

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